ТЕМА

Зеленский поставил правоохранителям и парламентариям "неуд"

20 октября 2020 | 12:43

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Президент Украины Владимир Зеленский не доволен работой правоохранителей в антикоррупционном вопросе. По его словам, для борьбы против коррупции есть все. Об этом он сказал в своем обращении. Он обратился к нардепам с просьбой сосредоточить свое внимание на антикоррупционном вопросе.


"Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право давать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю, ее можно и нужно исправить", - заявил он.

Зеленский заявил о готовности увольнять руководителей правоохранительных органов, в том числе министров.



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