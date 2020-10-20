ТЕМА

Аппаратов ИВЛ у нас навалом - кислорода нет!

20 октября 2020 | 12:46

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В Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.


Об этом на брифинге заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Он отметил, что сейчас используются лишь 613 аппаратов ИВЛ, тогда как в Украине есть более 4,6 тысячи таких аппаратов.

"Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подведением кислорода. Некоторые медучреждения поручение выполнили, но в некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов", - сказал Дубров.



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