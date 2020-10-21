|
Со сменой руководства "Укравтодора" цена километра дорог выросла втрое
21 октября 2020 | 10:49
распечатать комментарии [0] добавить в
“Укравтодор” закажет строительство 30 километров дороги за 10 миллиардов.
Крупнейший подрядчик “Укравтодора” — компания “Автомагистраль-Юг” — выиграла самый большой тендер в своей истории стоимостью 10,62 млрд грн на строительство автодороги государственного значения Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка на участке км 28+600 — админграница Днепропетровской области длинной 30 километров. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе “Прозорро”.
Теперь заказчик строительства — Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области —должен признать эту фирму победителем и заключить с ней контракт.
Единственным допущенным к участию в торгах конкурентом победителя было ООО “Онур Конструкцион Интернешнл”. В ходе аукциона фирмы снизили свои предложения с ожидаемой стоимости 12,57 млрд грн на 18%.
Без учета стоимости строительства различных мостов, искусственных сооружений и развязок, ожидаемая стоимость строительства 1 километра дороги на этом участке составляла около $10 млн за километр. При этом строительство других участков этой же трассы Н-31 при предыдущем руководстве “Укравтодора” оценивалось в 3 раза дешевле.
Как отмечает издание, конкуренция на торгах могла бы быть больше, но по жалобе ООО “Миколаивбудцентр” из группы Араика Амирханяна АМКУ отменил допуск к тендеру “Блэк Си консорциум” (принадлежит турецкой компании “Makyol” и группе Александра Ярославского).
Ранее участники прогнозировали, что участие в этом тендере Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области смогут принять только “Автомагистраль-Юг” и “Онур” из-за требования заказчика относительно годового дохода компании не менее 30% от ожидаемой стоимости контакта, то есть не менее 3,77 млрд грн за 2019 год. Этому требованию в Украине соответствуют только две указанные компании, которые входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины.
Об этом в официальной жалобе в АМКУ заявляло ООО “Автомагистраль”, отмечая, что заказчик объявил одну процедуру закупки на весь объем запланированных работ, включив в него еще и проектирование (то есть компания-победитель сама запроектирует объект, и сама же его построит), что может свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей. Однако Тендерная коллегия АМКУ приняло сторону заказчика.
По данным “Прозорро”, в случае окончательного подписания соглашения, это будет самым подрядом в истории компании “Автомагистраль-Юг”. До этого с 2017 года фирма выиграла государственные тендеры на 48,98 млрд грн. Больше на ремонт дорог в Украине не получала ни одна другая фирма.
Учредителями ООО “Автомагистраль-Юг” является одесситы Олег Наливанный и Валерий Коротков. Но фактический контроль над компанией имеет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы “Дорожник-97”, который является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для “Автомагистраль-Юг”.
также читайте
[21.10.2020]
[21.10.2020]
|
по теме
NASA торкнулася астероіду
22. 10. 2020 | 11:08
У Грузії звільнили заручників грабіжника банку, злодій втік з грошима
22. 10. 2020 | 10:58
Выясняется, что кагарлыкские менты насиловали с завидной регулярностью
22. 10. 2020 | 10:51
Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков в эфире Украина-24 рассказал детали дела о пытках и изнасиловании в полицейском отделении Кагарлыка.
Каштру назвал победу над «Реалом» фантастикой
22. 10. 2020 | 10:48
Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий относительно сенсационной победы над «Реалом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В нем оранжево-черные выиграли со счетом 3:2.
Илон Маск изменит нашу жизнь кардинально. Остался год
21. 10. 2020 | 11:19
В 2020 году около 40% населения Земли не имеют стабильного доступа в интернет. Причина - сложность (экономическая невыгодность) подведения к ним инфраструктуры. Starlink сделал заход с фланга и планирует разместить до конца 2021 года на орбите 2000 небольших спутников, что почти удвоит кол-во интернет-пользователей в мире. И это окажет значительное влияние на жизнь каждого из нас:
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»