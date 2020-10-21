ТЕМА

Боксера Ломаченко прооперировали

21 октября 2020 | 11:13

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Украинский боксер Василий Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом боксировал с травмой правого плеча. После боя Ломаченко перенес операцию.


Об этом сообщает Yahoo Sports.

По словам врача украинского боксера Нила Эль-Аттрачи, у Ломаченко был рецидив травмы плеча, повреждение которого он получил еще в поединке с Хорхе Линаресом. Теперь украинец не сможет возобновить занятия боксом до конца января.

"Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Оказывается, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Это было примерно за шесть недель до боя. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя", - сообщил хирург.

Ломаченко перенес операцию в понедельник, 19 октября. При этом травма не должна повлиять на дальнейшее продолжение карьеры боксера.



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