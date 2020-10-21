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Вандалы атаковали берлинские музеи
21 октября 2020 | 11:17
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На территории Музейного острова в Берлине неизвестные повредили минимум 70 достопримечательностей в нескольких музеях. Это одна из крупнейших атак в истории Германии.
Об этом сообщает ZEIT.
Как сообщается, неизвестные залили масляной жидкостью минимум 70 экспонатов в Пергамском музеи, Старой Национальной галереи, Новом музее и других. Среди пострадавших достопримечательностей - египетские саркофаги, скульптуры и картины XIX века. Полиция немецкой столицы сейчас проводит расследование. Мотивы вандалов неизвестны. Журналисты готовятся обнародовать больше деталей в ближайшие дни.
Напомним, в июне в Нью-Йорке (США) демонтируют Конный памятник бывшему президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту у входа в Американский музей истории после того, как на него совершили нападение.
После этого президент США подписал распоряжение о защите памятников, мемориалов и статуй. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение.
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