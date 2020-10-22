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Каштру назвал победу над «Реалом» фантастикой
22 октября 2020 | 10:48
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Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий относительно сенсационной победы над «Реалом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В нем оранжево-черные выиграли со счетом 3:2.
«Есть чувство выполненного долга. Я счастлив. Мы работали в очень непростой атмосфере. Победа над «Реалом» — это просто фантастика.
У «Шахтера» нет резервного состава, и первого тоже нет. Есть футболисты, которые работают каждый день с амбицией и самоотдачей. «Шахтер» показал, что мы являемся сплоченной командой. Мы просто очень хорошо выполнили задачу на игру», — цитирует Каштру источник bookmaker-ratings.by, ссылаясь на Football.ua.
Мячи у «Шахтера» забили Тете, Варан (в свои ворота) и Соломон. За «Реал» отличились Модрич и Винисиус.
В компенсированное время хозяева мадридцы забили еще третий гол, который был отменен после просмотра видеоповтора.
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