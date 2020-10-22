У Грузії звільнили заручників грабіжника банку, злодій втік з грошима

22 октября 2020 | 10:58

Зловмисник покинув будівлю банку на поліцейській машині.

Зловмисник звільнив заручників з філії "Банку Грузії" в місті Зугдіді й покинув будівлю банку на поліцейській машині.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ Грузії.

За даними МВС, звільнені всі заручники. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

"Як відомо, було здійснено збройний напад на відділення одного з банків, розташованого на проспекті Звіад Гамсахурдія в Зугдіді, під час якого злочинець взяв у заручники 43 громадянина. Зусиллями поліції, внаслідок складних і тривалих переговорів, більшість із них поступово були звільнені протягом дня. Їх замінив директор департаменту поліції Автанділ Галдава", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують посилені оперативно-розшукові заходи.

За інформацією грузинських ЗМІ, зловмисник отримав від правоохоронних органів певну суму, після чого звільнив всіх заручників. На оприлюднених кадрах видно, як озброєний автоматом чоловік у військовій формі і в балаклаві, ймовірно з гранатою в руці, виходить з будівлі банку, прикриваючись трьома заручниками в наручниках.

Нагадаємо, вчора у Грузії озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банку. Повідомляли, що в заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники та клієнти "Банку Грузії".

Чоловік вимагав 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому змогу безперешкодно піти.