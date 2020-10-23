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Кремль чуть-чуть расстроился и не хочет терпеть "хамство Запада"

23 октября 2020 | 11:33

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Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.


Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога, представитель Кремля рассказал, что «хамство терпеть никто не собирается, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию».

Песков согласился с тем, что существуют определенные осложнения в отношениях с Германией, однако для их улучшения необходимы усилия обеих сторон. «Мы чуть-чуть разочарованы тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились», — констатировал он.

Ранее Песков рассказал о том, что сейчас доверие между мировыми лидерами находится на минимальном уровне. Он отметил, что сложившуюся ситуацию даже можно назвать «дефицитом доверия».



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