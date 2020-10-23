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Причины гибели АН-26 Минобороны установлены
23 октября 2020 | 11:42
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Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. После установления причин комиссия завершает свою работу. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Он отметил, что в четверг, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.
Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.
"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.
По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные. Так, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - констатировал он.
Полный текст интервью вице-премьера Уруского будет опубликован на сайте РБК-Украина на следующей неделе.
Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.
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