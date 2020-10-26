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Украина будет закупать американские истребители
26 октября 2020 | 09:21
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. При этом создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов. По его словам, для создания только прототипа собственного боевого самолета необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.
"Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты", - сказал Дроздов.
В связи с этим в Вооруженных силах планирует закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, планируется закупка техники у США.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", - отметил генерал-полковник.
При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.
"Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил", - сказал командующий Воздушных сил.
По его словам, проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.
Напомним, в мае Воздушные силы ВСУ представили план развития до 2035 года. В нем отмечалась необходимость дополнительного финансирования со стороны правительства.
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