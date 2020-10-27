ДЕ МОЯ МАШИНА ?! 27 октября 2020 | 12:22 , ОЛЕКСАНДР КОРЧИНСЬКИЙ, для ТЕМИ распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Секрети сучасних викрадачів автомобілів; виверти автошахраїв; «вудка», «конструктор», «заводілка» і «насіння»; чи варто боятися купувати машини з майданчиків в США; як «кидають» лізингові компанії; які марки частіше викрадають і куди їх «заганяють»; курйозні випадки, включаючи «викрадення» коня, - в матеріалі Олександра Корчинського для «ТЕМИ».

Минув місяць, як в Україні за викрадення автомобіля чи іншого транспортного засобу вже немає штрафів, лише обмеження або позбавлення волі. Так сказано в новій редакції ст. 298 Кримінального кодексу України. Тим не менш, експерти не очікують різкого падіння кількості таких злочинів, бо це ж налаштована індустрія, якщо казатимемо про професіоналів, а не про хуліганів. І навряд чи злодіїв дуже налякає те, що відтепер за застосування електронних приладів при викраданні строк покарання більше, ніж без таких. Довести таке застосування у конкретному викраденні непросто. Також існує думка, що зростання ризику для викрадачів просто позначиться на вартості машин для тих, хто їх купує. Втім, поки що статистики ще нема. Тому розповімо про те, яка ситуація з цими злочинами нині й наведемо дані, надані Нацполіцією й порадимо як уникнути небезпеки. В цьому нам допомагатиме фахівець своєї справи. Колишній офіцер поліції Микола Ч. на службі в Києві кілька років займався розшуком викрадених автомобілів. Про причини свого виходу з системи говорить коротко: низька зарплата, низький соцпакет, відсутність розуміння з боку керівництва. Зараз він продовжує розшукувати машини, але вже як приватна особа, використовуючи соцмережі й власні зв'язки та навички. Микола згадує перший виїзд на угон автомобіля «Лексус», який викрали за допомогою так званого ретранслятора, або, в народі, «вудки»: - Переглядаючи записи камер спостереження, я звернув увагу, що коли «Лексус» заїхав на стоянку, слідом під'їхала ще одна машина. З неї вискочили двоє, один пішов за власником позашляховика до магазину, другий зупинився біля «Лексусу». Перший чолов’яга, йдучи за власником авто, постійно порався у великій торбі. З Інтернету я дізнався про спосіб викрадень «вудкою». Фішка в чому: коли людина підносить руку до ручки дверей машини преміального класу (зараз так на всіх автомобілях, обладнаних кнопкою «старт-стоп»), охоронна система запитує, мовляв, власник рідного ключа: «Це ти?» Якщо це власник, ключ одразу відповість позитивно і машина відкриється. Якщо це викрадачі, той, що стоїть біля машини, має один з блоків «вудки». Блок записує сигнал і пересилає на інший блок, що знаходиться у спільника, який поруч з власником. Ключ власника підтверджує запит, сигнал повертається до автомобіля і двері відкриваються ... Викрадач сідає в машину, натискає кнопку «старт-стоп» і вся операція повторюється. Після чого машина заведеться, її можна викрадати. Це все дуже швидко, одного разу я бачив на запису з камери біля супермаркету на проспекті Бажана викрадення «Ленд Крузеру Прадо» за 47 секунд! Власник лише дістався до зали магазину, а його автомобіль вже виїжджав зі стоянки ... На початку 2016 роки я створив групу в соцмережах. Чому? Тому що з’являлося дедалі більше постів про викрадення. Вирішив систематизувати дані. І став пропонувати власникам викрадених авто, з якими спілкувався після злочину як оперативник, викладати пости в цій групі. Може, хтось бачив схожу машину або чув щось ... І це допомагало: за пару років за допомогою групи знайшли кілька десятків машин! Іноді скидали інфу прямо мені, побоюючись, що «засвітяться» в групі і викрадачі помстяться ... А зараз в групі вже майже 16 тисяч чоловік. Це постраждалі від викрадень та їхні знайомі, друзі. Щоправда, з'являються і шахраї! Я, звичайно, коли їх впізнаю, видаляю, але ... Довелося зробити групу закритою, учасників моніторю, якщо є сумніви, видаляю. ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ВИКРАДАЧІ МАШИН ТРОХИ ВГАМУВАЛИСЯ Нацполіція вважає, що найчастіше викрадають «Жигулі» та «Ланоси», найбільше крадіжок у столиці. За інформацією НПУ, з 1.01.19 по 30.09.19. зареєстровано 2136 випадків незаконного заволодіння автотранспортом. За цей період Нацполіцією розкрито 742 таких злочини.

З 1.01.20. по 30.09.20., відповідно, зареєстровано 1741 таких випадків, тобто на 392 (18,5%) менше, ніж торік. Розкрито 763 злочинів. У вчиненні таких злочинів викрито 976 осіб, 224 взято під варту, 198 – під домашній арешт. Решту волі не позбавляли. За 8 місяців 2020 року ліквідовано 2 злочинні організації та 8 ОЗГ, які спеціалізувалися на незаконному заволодінні машинами середнього та елітного класів.

Нацполіція наголошує на позитивній динаміці щодо зменшення реєстрації незаконного заволодіння т.з. Найбільш ураженими регіонами є Київ (за 2018 рік – 645 випадків, 2019 – 511), Одеська область (313/201), Дніпропетровська область (239/152).

Також встановлено, що під час пандемії коронавірусу динаміка щодо викрадення автомобілів в Україні знизилася. За добу в середньому по державі реєструється 6-8 випадків викрадання автомобілів. 73% злочинів розкривається по «гарячих слідах» (з кількості відомих, треба думати, а не геть усіх. – авт.) , стверджує Нацполіція.

За інформацією Нацполіції, найчастіше викрадають не дорогі іномарки, а машини російського чи українського походження (деякі експерти вважають інакше – авт.): ВАЗ –2019 року 364, 2020-го – 452; ZAZ-DAEWOO – 284/143 TOYOTA – 222/146 MERCEDES—212/92 HONDA – 255/205 BMW—145/90 Інформація надана Нацполіцією України ШАХРАЇ І «ЛОХИ». За словами Миколи, шахраї заходять на сайт жертв викрадення не просто так. Наприклад, шахрай прочитав пост жертви, де описаний викрадений автомобіль, названі його держномери й прикмети. Шахрай заходить на офіційний сайт МТСБУ, вводить держномер авто і знаходить подробиці, включаючи страховку і VIN-код. Потім дзвонить або пише жертві: мовляв, ми знаємо, де твоя машина, ось її подробиці. Готові «тачку» повернути, не безкоштовно. Для цього купуєш нову сім-карту, повідомляєш нам номер. Потім їдеш скажімо, в супермаркет, і чекаєш нашого сигналу, маючи при собі гроші, краще в гривні. Й не думай привести поліцію або друзів. Коли жертва на місці, їй дзвонять: зараз перевіримо твою чесність й наявнісь грошей. Ми слідкуємо, не відключай трубку, підходь до терміналу й переведи на певний номер кілька тисяч гривень. Якщо все пройде нормально, пізніше до тебе під'їдуть і заберуть решту. Шахраї - чудові психологи. Якщо бачать, що жертва наївна і залякана й не бідна, можуть виманити сто тисяч, якщо немає, просять тисяч двадцять-тридцять. Шахраї насправді ніякого відношення до викрадення не мають. І команди, яка стежить за жертвою, у них теж немає. Це зазвичай одинак, або пара-трійко людей, які часто з в'язниці намагаються «розвести лоха» на гроші. - Максимальна сума, яку видурили у такий спосіб, еквівалентна 5 тисячам доларів! Так «розвели» дівчину, у якої викрали авто, що коштувало 10-12 тисяч доларів. Вона віддала майже половину! Найцікавіше, що до цього часу ми її машину знайшли, але власниці не сказали, щоб вона не зірвала операцію. Однак, дівчину попередили, щоб ні в якому разі не «велася» на виверти шахраїв і нікому не передавала гроші. Але, на жаль, вона нас не послухалася. ЗЛОЧИНЦІ І ПРОГРЕС. Що змінилося за останні роки? Автовиробники намагаються обладнати машини дедалі складнішими системами проти викрадень, але й злочинці йдуть в ногу з часом. Так, є особливості викрадення нових моделей Мерседес. «Вудка» спрацьовує, машину викрадають, але вона вдруге без рідного ключа не заведеться. І, якщо такий Мерседес викрали, він цілодобово стоїть на відстої із заведеним двигуном. Ходять чутки, що в якихось країнах можна замовити дублікат ключа, знаючи її дані. Поки ці чутки не підтверджені. До того ж є припущення, що навіть із таким ключем «щастя» викрадача буде недовгим. Наприклад, машина під'їде до місця з відкритим WI-FI, система автомобіля сама зв'яжеться з фірмовим сервісом Мерседес і фальшивий ключ «відчепиться». В основному підприємства, що допомагають виготовити дублікат, розташовані в Болгарії. Формально це називається обладнанням «для аварійного відкриття дверей автомобіля і запуску двигуна», хоча використовують його для угонів. Якщо стоїть електронна сигналізація, давно застосовується код-граббер. Це прилад, що перехоплює сигнал від електроніки машини, що йде в момент її постановки на охорону. Актуальності він не втратив і сьогодні. Власник натиснув на кнопку брелока, машина встала на сигналізацію, двері закрилися. Але викрадачі вже мають перехоплений сигнал на своєму приладі. Припустимо, двері відкрили. Що далі? Є такий спосіб для певних марок навіть сучасних автомобілів, коли застосовують «заводілку». Її вставляють в діагностичний роз'єм машини (зазвичай в автосалоні) і чекають. Електроніка перебирає тисячі варіантів, поки не знайде потрібний, тоді на приладі у кишені злодія спалахує зелений діод. Все, можна заводити і їхати... Викрадач вмикає «глушилку» на випадок наявності в машині GSM / GPS трекерів і їде на точку відстою. Буває, щоправда, в непримітному місці додатково встановлюють «сплячий» трекер, який виходить на зв'язок раз на добу або на тиждень (як запрограмує власник). Тоді все залежить від рівня викрадачів і вартості машини. Якщо це серйозні викрадачі і машина ціною, скажімо, 100000 доларів (на чорному ринку її продадуть за 30-50 тисяч), то вони викличуть на точку відстою спеціальну бригаду, яка за 4-5 годин розбере машину до гвинтика, залишивши мости, двигун і коробку без навісного обладнання. Знайдуть все, навіть ретельно заховане. А потім так само зберуть. «НАСІННЯ» І «КОНСТРУКТОРИ». Великою популярністю у викрадачів користуються топові моделі Тойота і Лексус. У деяких є блок сертифікації ключів в салоні. Викрадачі знають, де він. Розкрили сигналізацію, залізли, приєднали спеціальні «крабики» від свого блочка, доклали ключ-болванку, він прописався, як рідний, машина завелася - поїхали. Це за наявності кнопки «старт-стоп». Якщо ключ-жало, то викрадач, потрапивши до салону, вставляє в діагностичний роз'єм «заводілку», спеціальною міцною болванкою ламає замок запалювання, провертаючи «ключ», прикріплює там же «насіння» (такий девайс-іммобілайзер, як в рідному ключі) , «заводілка» прописує нове «насіння», болванка провертається далі - машина їде. Ці «насіння» спокійно продають в Мережі, ціна 15-20 доларів. Є ще «конструктор». Припустимо, автомобіль згорів. Залишився кузов і двигун. Їх завозять в гараж, кузов і двигун обробляють до чистого металу. Потім кузов грунтують і фарбують в потрібний колір, приганяють автомобіль-донор (крадений, зрозуміло), з нього знімають все навісне і вішають на пофарбований кузов. Сидіння, торпедо, проводку... Так само роблять і з двигуном. Виходить «чесний» автомобіль з рідними номерами агрегатів, може спокійно їздити. Існує й інший вид «конструктора». Є, скажімо, викрадений автомобіль. Його ідентифікаційні номери складових частин в розшуку. На авторинку знаходять сильно розбиту машину тієї ж марки і моделі, купують за безцінь, але з документами. З неї вирізують частини з номерами і вварюють, дуже точно, у викраденій машині. Або переставляють у випадку з двигуном. Виходить вже не викрадений автомобіль, а чесно куплений, з документами і ключами: «конструктор» продають на вторинному ринку як нормальний. Правда, хороший експерт може визначити переварені номери. «ДВІЙНИКИ» І «КИДОК» ДЛЯ ЛІЗИНГУ. Бувають також машини-двійники. Тут теж є варіанти. Перший: ви живете, припустимо, на півдні країни, вам запропонували недорого хорошу, але викрадену машину. Наприклад, Ленд Крузер 200. Ви згадуєте, що на півночі (заході, сході, неважливо, головне, що це далеко від вас) живе ваш друг або родич, який володіє таким самим Крузером. Ви з другом домовляєтеся, що вашу машину нелегально оформлять на документи-двійники його машини. Перебивають номери, купують за кордоном потрібні шильдики, вішають держномери, як у північного близнюка. Також - фальшивий техпаспорт-двійник. Зовні машини можуть злегка відрізнятися, нічого страшного тут немає, вони ж їздять в різних містах. Можете домовитися з другом і передати йому фальшивий техпаспорт, а він вам - справжній. Ризику для друга немає. Якщо до нього будуть підозри правоохронців, заявить: нічого не знаю, машина куплена і оформлена офіційно, а техпаспорт такий видали. Шукайте винного в МРЕВ або Сервісному центрі МВС. І для вас також ризик зведений до мінімуму, бо при перевірці, перш за все, глянуть на техпаспорт, а він справжній. А буває простіше. Немає друга, просто шукають машину, яка подобається клієнту, викрадають схожу, на ній перебивають номери, роблять фальшивий техпаспорт. Так і їздить. При швидкій перевірці нічого не виявлять, «проб'ють», наприклад, техпаспорт по базі, виявиться, так, є така машина. Вартість двійника - приблизно половина від реальної вартості автомобіля. Є ще одна хитра схема. Вона для дорогих машин, які потрапляють в лізинг або прокат. Взяли в Німеччині дорогий Мерседес в лізинг, поїхали на ньому в одну з країн Східної Європи. На машині лізингова компанія встановила супутникову сигналізацію, сигнал контролюється. Але час від часу автомобіль заїжджає в підземний паркінг, де сигнал зникає. Раз, другий, третій... В якийсь момент супутникова апаратура викрадачами знімається і встановлюється на «ліву» машину, скажімо, просто лежить в багажнику, підключена до акумулятора. Господар машини може бути в курсі махінації чи ні, це не має значення. Важливо, що «ліва» машина їздить, імітуючи поїздки Мерседеса. За цей час на Мерседес роблять фальшиві документи країни Східної Європи, машина заїжджає в Україну і офіційно проходить митницю. Після чого продається, можливо, навіть чесному покупцеві. Супутникова апаратура до того моменту знімається з «лівої» машини і викидається. Припиняються лізингові платежі, фірма-власник Мерседеса б'є на сполох, підключається Інтерпол. Але машина спокійно їздить по Україні, поки не заїде на офіційний сервіс або на кордон. Там відразу встановлять, що автомобіль в розшуку. Але якщо покупець серйозний і має хорошого адвоката, той звертається до суду і просить визнати клієнта сумлінним покупцем, який нічого не знав про викрадення. Машину на час заарештовують, а потім суд може задовольнити прохання адвоката. Маючи на руках таке рішення суду, юрист звертається в той самий Інтерпол і вимагає зняти машину з розшуку. Якщо це відбувається, історія закінчується, новий власник може спокійно продовжувати їздити на Мерседесі, купленому, можливо, за півціни... «АМЕРИКАНЦІ» Й ВИКРАДЕННЯ «ПІД ПОВЕРНЕННЯ». Останнім часом активізувалася доставка автомобілів зі США, цілком офіційно, через фірми. Їх беруть в Америці недорого, бо биті. Злочинці гав не ловлять. Припустимо, пригнали людині таку машину. Він заганяє її на СТО, там кажуть: міняти те, те і те. Людина дивиться в Інтернеті і бачить, що купити ці запчастини з доставкою зі США обійдеться, припустимо, в 5000 доларів. Але майстри на СТО запевняють, що вони дістануть з розбирання за 1000 доларів. І дійсно дістають. Людина отримує відремонтований автомобіль, місяць-другий їздить на ньому, а потім машину викрадають. І відправляють на розбирання. А майстри чекають нового клієнта з розбитою машиною зі США тієї ж марки... При цьому зовсім не обов'язково, що ці майстри пов'язані з викраденням. Просто їм з розбирання повідомляють, що є такі от запчастини недорого, чому б і не взяти... Не пов'язані з викрадачами і фірми, які приганяють автомобілі з США, вони, як правило, працюють чесно. Інший тип угонів закінчується поверненням за викуп. Але, як правило, викрадають не спеціально «під повернення». За великим рахунком, викрадачеві все одно, куди піде машина: на розбирання, під двійника, під фальшиві документи і так далі. Йому важливо отримати за неї гроші. І якщо у власника є якісь виходи на викрадачів, то автомобіль можуть повернути. Дуже рідко викрадачі самі пропонують повернути машину за винагороду, частіше - перший варіант. Машину повернуть за половину-третину ціни. РЕТРО. Кілька років тому викрали представницький Лексус у футболіста київського «Динамо» Максима Ш. Бандити оцінили машину в 90 тисяч доларів і запропонували викупити за 50%, тобто 45 тисяч. Футболіст викупив. Але потім цих викрадачів затримали, вони пішли під суд. ЗАМІСТЬ ШТРАФІВ – ТЮРМА! Новий закон вже вступив в силу. Чим дорожче викрадене авто, тим більше «сидітиме» злочинець. Закон про внесення змін до статті 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) був підписаний президентом України 22 вересня цього року, з 25 вересня вступив у силу. Віднині суди забов’язані застосовувати для викрадачів автомобілів лише положення, про які нижче. Зі статті 289 виключено положення, що передбачає за незаконне заволодіння т.з. накладення штрафу. Відтепер злочин карається виключно обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Але лише якщо вартість авто нижче 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (НМД) громадян (зараз 105 тис. грн.). Якщо вартість викраденого т.з. від 100 до 250 НМД (105 – 265 тис. грн.), або ж для викрадання застосовували електронні прилади для втручання в роботу технічних засобів охорони, то злочинцям «світить» строк від 5 до 8 років. А якщо вартість вище 250 НМД (більше за 265 тис. грн.), то це вже частина 3 статті 289, яка передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. На думку НПУ, зміни до ст. 289 ККУ забезпечать правоохоронні органи більш ефективним правовим механізмом протидії незаконному заволодінню т.з., сприятиме захисту прав їхніх власників. Деякі незалежні експерти мають у цьому сумнів. Є також сумніви щодо залежності важкості покарання від вартості авто, а не від заподіяної шкоди, бо це входить в протиріччя з іншими положеннями кримінального законодавства. РОЛІ В БАНДІ ТА КУРЙОЗИ. Діє, як правило, не одна людина, якщо це не школярі, а професіонали. Припустимо, стоїть у дворі дорога машина. В обраний час до неї підходить член банди і відкриває двері. Після цього йде геть. Якщо його затримати, пред'явити нічого. Машина на місці, а двері відкрив, мовляв, жартома ... Пошкодив машину? Так це в гіршому випадку адмінвідповідальність, враховуючи суму збитку. Прийшов інший, забрався у відкритий автомобіль і завів його. Після чого теж пішов. Знову жартома, машину силоміць не відкривав, нікуди не їхав. І ще третій прийшов, сів у заведений автомобіль і поїхав. Якщо зупинили, він пояснює: хлопці, не повірите! Іду, дивлюся, дорога тачка, двигун працює, а господаря немає. Ну і вирішив трохи проїхатися, коли ще шанс такий випаде. А тут ви, як на зло ... Я не збирався викрадати, дивіться, у мене ж і техніки немає, взагалі нічого! І нічого в такому разі не довести, по суду, швидше за все, виправдають. Так, ризик є кілька тижнів провести в СІЗО, але не більше. Щоправда, з новим законом, може бути гірше… Трапляються курйозні випадки. Ось приклад з практики Миколи Ч. У «наливайці» в Києві зустрілися двоє чоловіків, випили, один іншого привів додому, щоб додати. Але не розрахував можливості, звалився. Другий був міцнішим, помітив невеликий сейф і потягнув його. Неподалік розкрив, знайшов трохи грошей, техпаспорт і ключі від машини, що стояла у дворі власника. Вийшов на хлопців з розбирання машин, запропонував забрати авто за невелику суму. Віддав техпаспорт, ключі. Ті приїхали, машину завести не змогли і відвезли на «шнурку». Однак розібрати не встигли. Власник помітив відсутність машини, заявив в поліцію. Ми оперативним шляхом знайшли викрадачів, «покололи». Вирахували і злодія, затримали. Однак суд його відпустив під домашній арешт, він зник. Оголосили в розшук. Одного разу нам зателефонували колеги з Київської області, кажуть - затримали вашого клієнта. Виявилося, він під Білою Церквою вкрав … коня! І йшов по селу, намагаючись його продати. Пішов під суд за двома епізодами: за крадіжку у товариша по чарці й за коня ... КУДИ ЗНИКАЮТЬ ВИКРАДЕНІ АВТО? Якщо це дорогі машини, ціною понад 50000 доларів, як правило, їх вивозять з країни. Це знижує ризик для викрадачів. Їдуть до Росії, Казахстану, навіть в Європу. Траплялося, за шість годин після викрадення автомобіль вже перетинав кордон... А у прикордонників ще могло не бути інформації про викрадення. Трапляються випадки підкуплених стражів кордону... За кордоном можливі численні варіанти: перебивання номерів, двійник, постановка на місцевий облік за фальшивими документами, тощо.



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