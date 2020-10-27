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По словам Луческу «Динамо» нацелено на Лигу Европы

27 октября 2020 | 10:43

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Рулевой киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о перспективах своих подопечных в текущем сезоне Лиги чемпионов. По словам 75-летнего специалиста, его команда сможет побороться только за 3-е место в группе.


«Нас ждет очень-очень сложная игра против очень-очень хорошего соперника. Самое важное — забыть счет первого матча. Не надо забывать игру, настрой, какой у нас соперник, но результат первого матча надо забыть. Это сейчас самое главное.

 Об участии Попова в завтрашнем матче не может быть и речи. Что касается Родригеса, то он вчера тренировался в общей группе. Так что пока все хорошо», — приводит слова Луческу источник Bookmaker Ratings.

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов в Бельгии завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян. Тогда в составе команды Мирчи Луческу отметились Владислав Супряга и Карлос Де Пена. 

Также стоит отметить, что «Динамо» пять лет не участвовало в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию, но еще многое предстоит сделать. «Ювентус» заслужил победу в первом туре, но матч был равным. Надеюсь, что туринцы смогут выйти из группы вместе с «Барселоной». Мы же нацелены на Лигу Европы», — приводит слова Луческу сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет с «Ференцварошем». Поединок состоится в среду, 28 октября, в Венгрии, и начнется в 23:00 мск.

Что касается чемпионата Украины, то в настоящий момент «Динамо» имеет в своем активе 17 очков и занимает первое место, опережая на два очка полтавскую «Ворсклу» и на четыре пункта донецкий «Шахтер».



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