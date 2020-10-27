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Цена газа для населения в ноябре возрастет более чем на треть
27 октября 2020 | 10:52
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Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" на ноябрь установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки)
Соответствующая информация обнародована на сайте "Нафтогаз".
Если сравнить с октябрем, то цена газа выросла на 34,7%.
"Изменения цен на газ в ноябре обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем с августа ГК "Нафтогаз Украины" предлагает своим клиентам газ по лучшим ценам. Напомним, что ГК "Нафтогаз Украины" формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получить газ по ценам ГК "Нафтогаз Украины", то им нужно сменить поставщика", — говорится в сообщении.
Предыдущее повышение цены на газ для населения произошло в сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м., а в сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.
Вместе с тем "Нафтогаз" отказался от повышения цен на газ для населения в месяц выборов. Газопоставляющая компания установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Если сравнивать с сентябрем, цена газа не изменилась.
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