Цена газа для населения в ноябре возрастет более чем на треть

Предыдущее повышение цены на газ для населения произошло в сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м., а в сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.