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Ще один гравець «Динамо» отримав позитивний тест на коронавірус

31 октября 2020 | 07:47

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Слідом за захисником Віталієм Миколенко і голкіпером Георгієм Бущаном ще один гравець «Динамо» отримав позитивний тест на коронавірус.


 Про це повідомляє джерело Metaratings.

Як стало також відомо, вже після повернення команди з Угорщини, де «Динамо» проводило матч другого туру Ліги чемпіонів проти «Ференцвароша», позитивний тест на COVID-19 здав воротар киян Денис Бойко, який зіграв проти угорців все 90  хвилин матчу.

Крім того, за наявною інформацією, ще п'ять позитивних тестів на коронавірус були виявлені у співробітників бази киян в Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в столичному клубі.

Нагадаємо, що в найближчому турі УПЛ 31 жовтня «Динамо» має зіграти проти «Дніпра-1».

 


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