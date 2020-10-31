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Про Давида Черкасского сняли фильм
31 октября 2020 | 07:52
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"У Уолта Диснея нет полнометражного фильма-биографии, а у Давида Черкасского будет!" 30 секунд понадобилось режиссеру Сергею Волкову, чтобы на питчинге уговорить Госкино выделить 3,7 млн. грн. на фильм о гениальном мультипликаторе. Актер Виктор Андриенко, озвучивавший в «Острове сокровищ» капитана Смоллетта и Билли Бонса, шутит, что по другому "денег на еврея никто бы не дал".
Биография Давида Яновича Черкасского действительно похожа на еврейский анекдот. Забросил скрипку в 4 года, увидел первый мультфильм в 6, в 10 поймал своего первого шпиона в общественном туалете. "Страна воспитывала горячих мудаков", - иронично замечает главный герой. Разочаровавшийся архитектор, ставший мультипликатором-легендой. Не снять про такого было бы грех.
Тем более, как у человека творческого (читай – свободного), грехов у Давида Яновича было достаточно. Любил портвейн в разгар рабочего дня на берегу лебединого озера. Разделся догола в новогоднюю ночь, чтобы оживить заскучавшую компанию. Обожал крупные женские формы в жизни, и не любил женских персонажей в своих фильмах. Но говорить о талантливом человеке как о персонаже анекдота, в приличном обществе, может только сам персонаж анекдота.
Перед началом съемок Черкасский попросил у режиссера Волкова о двух вещах. Во-первых, фильм-биография должен рассказывать о человеке, а не состоять из актерских баек, выдернутых из пижонских интервью. Во-вторых, жизнь должна быть показана через киноработы. Чтобы зритель смог вспомнить все одиннадцать картин, включая незаконченную «Безумные Макароны, или Ошибка профессора Бугенсберга».
Нашлось в «Звезде Давида Черкасского» место и другим спутникам гениального режиссера. Помимо рассказчиков Валерия Чигляева и Виктора Андриенко, большую роль в фильме, как и в жизни Черкасского, отыграла его жена Наталья Марченкова, с которой он прожил 40 лет. Все-таки байки - это то, что ты рассказываешь другим, а жизнь - то, что происходит с тобой. Мультипликатором «Звезды» выступил бессменный напарник Давида, не менее талантливый Ранда Сахалтуев. А композитор Владимир Быстряков признался, что рецепт успеха и узнаваемости его песен - это хороший друг-режиссер.
Черкасский был равнодушен к наградам: "какая-то херня третьей степени". Потому на день рождения друзья подарили ему звезду. Где-то над нами сияет звезда имени Давида Черкасского. Если она сегодня погаснет, то на Земле ещё долгие лет будут наблюдать ее свет… Два года, как ушел Давид Черкасский, но его свет ещё с нами.
Фильм "Звезда Давида Черкасского" - это возможность заглянуть в закулисье режиссера и оценить тот титанический труд, который был вложен ради нашего детского смеха. В широком прокате в кинотеатрах с 5 ноября.
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