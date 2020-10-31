Про Давида Черкасского сняли фильм

Нашлось в «Звезде Давида Черкасского» место и другим спутникам гениального режиссера. Помимо рассказчиков Валерия Чигляева и Виктора Андриенко, большую роль в фильме, как и в жизни Черкасского, отыграла его жена Наталья Марченкова, с которой он прожил 40 лет. Все-таки байки - это то, что ты рассказываешь другим, а жизнь - то, что происходит с тобой. Мультипликатором «Звезды» выступил бессменный напарник Давида, не менее талантливый Ранда Сахалтуев. А композитор Владимир Быстряков признался, что рецепт успеха и узнаваемости его песен - это хороший друг-режиссер.