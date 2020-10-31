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Мессі пробив ювілейний пенальті у матчі з “Ювентусом”

31 октября 2020 | 08:16

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Нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі реалізував пенальті в матчі Ліги чемпіонів з «Ювентусом». Для аргентинця цей 11-метровий став 100-м в кар'єрі. З них 78 він реалізував. А в іншому 21 випадку Лео промахнувся.


Як відмічає редакція порталу vse-pro-sport.com.ua, що один його пенальті не входить в дані категорії. Адже одного разу він замість удару віддав гольову передачу на нападника Луїса Суареса.



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