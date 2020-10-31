Мессі пробив ювілейний пенальті у матчі з “Ювентусом”

, що один його пенальті не входить в дані категорії. Адже одного разу він замість удару віддав гольову передачу на нападника Луїса Суареса.

Нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі реалізував пенальті в матчі Ліги чемпіонів з «Ювентусом». Для аргентинця цей 11-метровий став 100-м в кар'єрі. З них 78 він реалізував. А в іншому 21 випадку Лео промахнувся.