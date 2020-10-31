Британия может повторить локдаун

31 октября 2020 | 08:55

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса. До этого локдаун ввели Германия и Франция. Об этом пишет DW.

В правительстве отмечают, что карантинные меры в Британии могут вступить в силу уже 4 ноября и действовать как минимум до 1 декабря.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято.