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Британия может повторить локдаун
31 октября 2020 | 08:55
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса. До этого локдаун ввели Германия и Франция. Об этом пишет DW.
В правительстве отмечают, что карантинные меры в Британии могут вступить в силу уже 4 ноября и действовать как минимум до 1 декабря.
Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято.
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