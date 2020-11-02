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Кислородно-умственная недостаточность
02 ноября 2020 | 10:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Это так мило: по заявлению министра здравоохранения в Украине нет проблем с медицинским кислородом, но его почему-то катастрофически не хватает...
Вы помните психоз на заре коронавируса на тему: выживет только тот, кто с аппаратом искусственной вентиляции легких? И понеслась! Депутаты, политики, чиновники тарахтели как галки на каждом углу про ИВЛы, политпартии начали срочно ремонтировать старые аппараты, которые валялись в подвалах больниц за ненадобностью, иные желающие попиариться срочно закупали новые, платя за границей сумасшедшие деньги. А Фонд Пинчука даже выложил на своем сайте ролик-самоучитель по использованию аппарата ИВЛ.
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