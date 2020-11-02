Кислородно-умственная недостаточность 02 ноября 2020 | 10:46 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Это так мило: по заявлению министра здравоохранения в Украине нет проблем с медицинским кислородом, но его почему-то катастрофически не хватает...

Вы помните психоз на заре коронавируса на тему: выживет только тот, кто с аппаратом искусственной вентиляции легких? И понеслась! Депутаты, политики, чиновники тарахтели как галки на каждом углу про ИВЛы, политпартии начали срочно ремонтировать старые аппараты, которые валялись в подвалах больниц за ненадобностью, иные желающие попиариться срочно закупали новые, платя за границей сумасшедшие деньги. А Фонд Пинчука даже выложил на своем сайте ролик-самоучитель по использованию аппарата ИВЛ.



Для непосвященных: использование такого медоборудования требует высочайшей квалификации персонала. А при ее отсутствии очень просто убить пациента. Но про отсутствие квалифицированных кадров тогда никто не говорил и о последствиях никто не думал. На вершину коронаидиотизма забрались некоторые коммерсанты, буквально на ОЛХ закупавшие персональные аппараты не зная что с ними делать, для чего они им нужны в домашнем хозяйстве, но "пусть будет".



Вы думаете это безумие происходило только у нас? Дональд Трамп в своих речах на ежедневных брифингах раз по двадцать упоминал "вентиляторы" (аппараты ИВЛ). Он обещал завалить ими медучреждения США и наверняка выполнил обещание.



И вдруг про ИВЛ забыли, никто ежедневно не сообщает хватает ли сегодня больным этих аппаратов? Но любопытному наблюдателю все же порой удается выловить крупицы информации из потоков коронаспама. Если грубо, то по Украине использование аппаратов ИВЛ составляет 20% от их наличия.



Странно: те, кто волею злобного вируса оказался на больничной койке утверждают, что аппараты стоят незадействованными ввиду отсутствия в них... кислорода. Вот тебе на! Неужели мы так загадили воздух, что в нем уже не осталось кислорода? Или мы не можем его извлечь всей промышленной мощью 40-миллионной страны?...



Нет, проблема, как оказалось, не в аппаратах ИВЛ, которых сдуру накупили на века, и не в кислороде, который мы пока в состоянии производить в нужных объемах... Тайну кислородного голодания раскрыл министр здравоохраненния Степанов. Процитируем РБК-Украина.



"В Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных кроватей. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.



Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.



"С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода – это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений", – сказал Степанов."



Ну, теперь-то мы все знаем как работает аппарат ИВЛ: в емкость закачивают кислород, кислород поступает в аппарат, аппарат обогащает кислородом легкие больного. То есть, чтобы аппарат работал, а пациент не умер нужны три вещи:



1.емкость,



2.кислород,



3.аппарат ИВЛ.



Казалось бы: проще пареной репы. Но нет... Вероятно мудрецы из Минздрава во главе со Степановым этого не знали. Видимо, все участники бесконечных совещаний в АП, в КМ, в СНБО, в Минздраве не знали, что для закачки кислорода в аппарат ИВЛ нужны еще некие емкости, будь они неладны! И вот теперь дано поручение министерству экономики "максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений". Министр не уточнил, когда именно дано спасительное распоряжение: вчера, неделю назад, а может приказ только готовится? Его ведь нужно написать, согласовать, завизировать... Ведь с того времени, как в стране грянул локдаун (чтобы система здравоохранения успела подготовиться к встрече со смертельным вирусом) прошло всего ничего: чуть больше полугода. И вот тут-то выяснилось, что нам не хватает емкостей для кислорода! Теперь лучшие умы минздрава и минэкономики ломают голову над тем, как в сжатые сроки, всего год-два, решить эту проблему. Хьюстон, у нас проблемы!...



А тем временем в Минздраве борются за наращивание больничных коек с доступом кислорода. Министр Степанов докладывает: "Сейчас в Украине количество кроватей с кислородом составляет 17 855 кроватей. К середине ноября количество таких кроватей планируют увеличить до 25 тысяч. "В регионы подали дополнительную заявку, чтобы довести количество кроватей с кислородом до 80% от коечного фонда. Это не менее 40 тысяч кроватей."



Может кто-то объяснить министру, что если к больничкой койке подведена трубочка, по которой должен подаваться кислород, но в трубочке его нет, потому что отсутствуют емкости, в которые следует этот кислород закачать, то наращиванием коек, оборудованных пустыми трубочками, вы больным не поможете. Люди умирают не от вируса, они умирают от вашего непрофессионализма и умственной недостаточности чиновников минздрава.



Господа, вам не кажется, что страной правят идиоты? А вы не забыли, что этих идиотов выбрали мы сами? Боюсь даже спросить у себя: а может мы все идиоты?...



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте В Николаеве - воровские войны и сходки Святослав Пискун: "Американская послиха из генпрокуратуры не вылазит" Чотири кримінальних статті Миколи Мельниченка Налоговые крепостные. Кого не выпустят из Украины за неуплату долгов Ефремову и не снилось. Как в Украине затягивают и сливают дела о мажорных ДТП “Зеленский слился с системой”. Полное заявление Лероса, за которое его исключили