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У столичного бизнесмена требовали 700 тысяч и угрожали взорвать авто
05 ноября 2020 | 12:30
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По данным предварительного расследования, злоумышленники с целью завладения деньгами предпринимателя прислали его бизнес партнеру сообщение с требованиями передать им 700 000 гривен, а в случае его отказа угрожали применением насилия над потерпевшим и его близкими родственниками.
Также злоумышленники направили фото с изображением автомобиля потерпевшего, рядом с которым находилась бутылка с зажигательной смесью, тем самым выражая угрозу уничтожения этого имущества.
Во время личной встречи с потерпевшим один из вымогателей ударил его кулаком в лицо, после чего угрожал нанесением еще и тяжких телесных повреждений, если последний не выполнит требования.
Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, потерпевший обратился к правоохранителям.
Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи им части указанных средств в сумме 270 тысяч гривен.
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