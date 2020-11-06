…И дым отечества им сладок

06 ноября 2020 | 11:44 , Олег Ельцов. ТЕМА

Впервые я закурил в 8 классе и продолжаю этот процесс с редкими перерывами на «бросить». Марк Твен говорил, что бросить курить просто: он делал это неоднократно. Присоединяюсь к мнению классика. Но окончательно бросить курить меня удерживает осознание, что мои «прокуренные» деньги идут на пополнение державного бюджета. Впрочем, в последнее время по этому поводу у меня возникли большие сомнения. Это совпало с нешуточными табачными войнами, вспыхнувшими в стране. Что же происходит и почему мне пора бросать курить?

В своем подобострастном желании угодить европейцам, Украина взяла ударные обязательства перед Советом Европы по повышению цен на табачные изделия. Так, в ближайшие пять лет и без того стремительно выросшая цена на сигареты удвоится. Ежегодно в Украине табачные изделия будут дорожать на 20%. Все это, естественно, обосновывается борьбой за здоровье нации и прочими бла-бла-бла. Не совсем понимаю, как это стремление согласуется с одновременным желанием легализовать легкие наркотики в сравнении с которыми табак – суперлегкий наркотик…

Но, бог с ним – пусть табак станет менее доступен. Вот только кривая роста цены на сигареты должна хоть как-то коррелироваться с уровнем доходов украинцев. Чтобы не получилось как в том анекдоте: «Папа, сигареты подорожали – ты будешь меньше курить?.. – Нет, дочка, ты будешь меньше кушать.» В действительности неоправданно стремительный рост цен на табачку при замершем уровне зарплат приводит к одному: росту объемов фальсификата, контрабанды и падению поступлений в бюджет. И действительно: с каждый годом с момента начала роста цен на сигареты, уровень потерь бюджета от реализации этого вида продукции растет. В настоящее время бюджетная недоимка составляет порядка 7 млрд.грн. в год.

Почему так происходит? Да очень просто. Сигареты – подакцизный товар, налоги составляют в цене пачки сигарет до 80%. Да, нынешняя молодежь курит меньше, чем отцы и деды. Но порой она находит более опасные заменители: травку, таблетки и прочие расширители сознания. С ростом цены на табак этот переход будет происходить все быстрее. Подобную картину я наблюдал во времена горбачевского «сухого закона». В то время я жил в рабочем общежитии на стройке века. На моих глазах сверстники, такие же молодые специалисты, как и я, с дипломами вузов, превращались в системных наркоманов. Они быстро нашли в аптеках замену пропавшему алкоголю в виде всяческих медпрепаратов.

Но оставим в стороне здоровье нации, продолжим считать деньги. Итак, 7 миллиардов в год – приличная сумма. В следующем году, она уверен, возрастет, а поступления в бюджет, соответственно – упадут. Хотя должно бы получиться наоборот, ведь за курево придется платить больше. Вряд ли вся страна резко бросит курить из-за возросшей на 20% цены пачки сигарет. Но бюджет богаче не станет: просто все большие объёмы табака будут проходить мимо кассы. Судите сами: продав пачку «Прилук», минуя кассовый аппарат, вы автоматически получаете свыше 80% прибыли (удельная доля акциза и прочих неуплаченных налогов)! Любой драгдиллер мечтает о таких сверхприбылях!

Но судя по тому, как происходит торговля табаком в нашей стране, государство плевать хотело на недополученные миллиарды.

Я покупаю сигареты только в супермаркетах. Там и риск купить фальсификат меньше и покупку всегда можно оплатить картой. Но сколько я не пытался оплатить через терминал покупку сигарет в многочисленных уличных киосках, мне этого не удавалось. Терминалов хронически нет, только наличка! Что особенно удивительно: нет терминалов и в сетевых специализированных киосках по продаже сигарет. Однажды я покупал сигареты в небольшом придорожном магазинчике, где был терминал. Но когда я попытался рассчитаться картой, продавщица запричитала: «Давайте наличку за сигареты, нам их не за что покупать». Оказалось, что в отличие от прочего товара, табачные изделия магазин закупает исключительно за наличные – таково условие поставщика. Угадайте, почему именно табачники так падки до налички? Правильно: во всем виноваты те самые 80% налогов в стоимости их товара – это их суперприбыль за их «левый» товар.

Причем, на вид и на вкус сигареты, продаваемые за наличку в киосках ничем не отличаются от тех, что из супермаркетов. Отсюда вывод: в схеме ухода от налогов участвуют не только реализаторы, но и производители: табачные предприятия валом гонят неучтенку!

Но это только одно подразделение акцизной мафии. Последние полгода на стихийных рынках начали массово появляться торговцы сигаретами. Последний раз такое было во времена Кучмы, когда министр МВД Кравченко перевел свое ведомство на подножный корм, а менты заняли место побежденного рэкета и стали кормиться со стихийных рынков. Откроем читателям страшную полицейскую тайну: всю незаконную уличную торговлю крышуют менты! Бойцы районного управления полиции регулярно собирают дань с коммерсантов, которые рассаживают бабок с петрушкой и дядек с сигаретами по подземным переходам и тротуарам. Из райуправлений деньги идут наверх: в городскую управу и выше – в министерство. В масштабах страны это огромные суммы!

Что любопытно: с лотков как правило торгуют фальсифицированной табачкой, которую для привлечения клиента продают процентов на 10-20 дешевле оригинала. Покупатель все прекрасно понимает: фальсификат виден издалека по полиграфии, а уж при использовании – и по вкусу табака. Но клиент готов травиться суррогатом, ибо денег на подорожавший оригинал нет, а курить хочется.

Чиновники делают озабоченный вид, хмурят брови и грозят пальчиком. В последние годы государство ограничило свое реагирование на рост криминала единственным методом: повышением штрафов и сроков заключения. Не станем анализировать результативность такой практики. Заметим лишь, что для криминологов давно не секрет, что подобные меры имеют лишь краткосрочный эффект. Усиление санкций приводит к снижению «болевого порога» преступников и те вскоре с удвоенной силой берутся за старое.

Куда эффективнее работает соблюдение принципа неотвратимости наказания. Пусть наказание будет незначительным, но преступник должен знать, что кара его настигнет непременно. Увы, в наших реалиях все наоборот: санкции все строже, наказанных все меньше. Что особенно наглядно на примере торговли подакцизом. Вы считаете, что патрули райуправлений полиции не видят на подконтрольной территории лотков с сигаретами, к тому же фальсифицированными? Вы действительно считаете, что налоговые органы не знают, что в сетевых табачных точках торговли типа «Т-киосков» нет терминалов? Смею заверить: в полиции и налоговой служат неглупые люди с хорошим зрением. Просто они являются составной частью табачной мафии. Но это отнюдь не все ее участники…

С ростом цен на табачку активизировались и табачные войны. С одной стороны свои интересы лоббируют легальные производители, с другой – представители черного табачного рынка. «Официалы» в последнее время заполонили прессу своими страшилками на тему: так резко повышать акциз нельзя. И в чем-то они правы. Им оппонируют борцы за здоровье нации, некие доселе неизвестные общественники. Особо агрессивные вообще призывают запретить в стране продажу табака, приравняв к наркотикам. Но мы-то знаем, что запрет нарко не приводит к его исчезновению: благодаря запрету растут цены и наркомафия получает суперприбыли, частью которых делится с ментами и СБУ-шниками. Поэтому вкрадывается нехорошее подозрение, что в действительности все эти общественники-активисты, ратующие за запрет табакокурения в действительности заангажированы контрабандистами и нелегальными торговцами табаком.

Находим в рядах табачной мафии и птиц покрупнее. Активно подключились к процессу народные избранники. На минувшей неделе Евгений Петруняк из фракции «Слуг» представил законопроект, изюминкой которого является фактическое аннулирование ставки акциза на табачные отходы. Сегодня они облагаются акцизом так же, как и табачная продукция. В пояснительной записке автор ратует за то, чтобы направить отходы табачного производства в сельское хозяйство – использовать так сказать вторично. Там же находим и примерную долю табачного брака – это около 0,001%! И стоит ради этого ломать копья? Конечно стоит. Секрет законодательной инициативы в том, что нигде не оговаривается объем табачного брака. И, смею вас заверить, что едва и если закон будет принят, доля брака возрастет многократно. Ведь из этой неучтенки и будут изготавливать сигареты, которые поступят на черный рынок без уплаты акциза. И сельское хозяйство, о котором так беспокоится народный избранник тут не при чем. Можно смело заявлять: господин Петруняк - отнюдь не народный слуга, он примитивный слуга табачной мафии.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день: с ростом цены на табачные изделия в стране активизировались табачные контрабандисты, теневики, обслуживающие мафию нардепы. С ростом масштабов нелегального рынка все больше средств мафия направляет на коррумпирование ментов и налоговиков. Одним словом, все как всегда: под камлания про заботу о здоровье нации чиновники ищут где бы насхемотозить и как бы зарабатывать. И у них это получается.

А я всерьез задумываюсь: не бросить ли курить? Если бы мои деньги, потраченные на сигареты, шли на поддержку армии и оплату труда бюджетников – можно было еще подымить. Но я не хочу кормить мафию начиная с нардепов и заканчивая патрульными полицейскими моего района.