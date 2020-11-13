Суд осудил главбуха полиции Киевской области

Суд назначил ночной домашний арест начальнику управления - главному бухгалтеру управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУНП в Киевской области.



Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 2 ноября.



По версии следствия, сотрудники управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета МВД Украины в Киевской области по предварительному сговору группой лиц с оперуполномоченным, еще одной гражданкой и другими неустановленными лицами в период 2009-2014 гг. с использованием поддельных документов открыли зарплатные карточные счета в «Укргазбанке» на 24 подставных лица, не состоящих в трудовых отношениях с ГУМВД Украины в Киевской области и подавали в банк платежные ведомости на выплату им зарплаты.



Предварительно считается, что подставным лицам выплачено 4,6 млн грн., что привело к завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах.



Главного бухгалтера ГУНП в Киевской области подозревают в служебной халатности: женщина не контролировала подчиненных и согласовала поддельные платежные ведомости.



27 октября 2020 г. женщине сообщили о подозрении. За преступление средней тяжести ей грозит до 4 лет лишения свободы.



Суд счел возможным применить к подозреваемой домашний арест в ночное время суток.