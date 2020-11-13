ООН: более 9 млн украинцев станут бедными из-за коронавируса

Так, из-за коронавируса наша страна может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего девять миллионов жителей окажутся в бедности. С начала пандемии уже более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы.

К тому же у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

Насчет ситуации на Донбассе — в регионах, пострадавших в результате военного конфликта социально-экономические последствия будут просто катастрофическими.

“На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года”, — заявляют в ООН.

Что касается задолженностей домохозяйств: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.