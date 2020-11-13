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ООН: более 9 млн украинцев станут бедными из-за коронавируса
13 ноября 2020 | 09:11
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По прогнозам ООН из-за коронавируса не только вырастет количество заболеваемости корью, но также он станет причиной бедности более девяти миллионов украинцев. На сегодня в 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу. На Донбассе социально-экономическая ситуация будет более разрушительной. Об этом сообщает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине.
Так, из-за коронавируса наша страна может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего девять миллионов жителей окажутся в бедности. С начала пандемии уже более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы.
К тому же у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.
Насчет ситуации на Донбассе — в регионах, пострадавших в результате военного конфликта социально-экономические последствия будут просто катастрофическими.
“На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года”, — заявляют в ООН.
Что касается задолженностей домохозяйств: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.
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