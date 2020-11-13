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Мустафа Наем пошел на повышение
13 ноября 2020 | 09:15
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Бывший нардеп и журналист Мустафа Найем изменил направление деятельности в государственном концерне “Укрборонпром”. Получил должность директора по активам, которая предполагает больше полномочий.
Найем до этого занимался взаимодействием с органами государственной власти, теперь он возглавит направление работы в сфере управления активами и корпоративными правами, а также будет осуществлять мониторинг государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна. “(Мой) круг полномочий и сфера увеличиваются… Получил право подписи касательно имущественных вопросов”, — отметил он.
Тем временем на должность руководителя по коммуникациям пришел Владимир Гайдаш, который до этого возглавлял департамент коммуникации АО “Укргаздобыча” и был советником по вопросам коммуникаций главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“В ближайшее время главным предметом наших взаимоотношений с государством будет реформирование концерна, контракты с заказчиками и эффективность использования активов. Для понимания сегодня в собственности предприятий Укроборонпрома находится более 11 млн кв. м недвижимости, из которых более 210 тысяч квадратов — это избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятия концерна, а следовательно, может быть продано или передано в аренду. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. “Дерибан” и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом”.
В ноябре 2019 года Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора ГК “Укрборонпром” по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.
В начале августа того же года Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна.
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