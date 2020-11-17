У Киева наполеоновские планы по строительству метро

17 ноября 2020 | 08:42

В Киеве планируют построить четвертую линию метро, продлить существующие три, а также проложить тоннель под рекой Днепр.

Об этом указывается в разработанном проекте нового генерального плана столицы, который презентовали на сайте КП “Киевгенплан”.

В документах представлены схемы с новой инфраструктурой, которую намерены возвести до конца 2040 года.

Среди прочего указывается новая линия метрополитена — Подольско-Вигуровская. Она будет начинаться от Троещины (на улице М. Цветаевой) и протянется до центрального железнодорожного вокзала, а уже затем — на Жуляны.

Через Днепр могут проложить тоннель под водой. Его хотят построить от Днепровского района к Героев Днепра на Оболони.

Также в Генплане указывается, что в течение 20 лет “красную” ветку подземки продлят до Новобеличи, Сырецко-Печерскую увеличат в обоих направлениях, а Оболонско-Теремковскую — продлят дальше на юг.

Сейчас продолжается строительство Подольского мостового перехода, который включает в себя нижний эстакадный уровень для линии с тремя эстакадными станциями.