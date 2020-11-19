Медчиновник не понимает причин паники вокруг коронавируса

19 ноября 2020 | 11:58

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выявил разницу между смертностью от коронавируса и сезонного гриппа.

По его словам, в мире ежегодно умирает от гриппа намного больше людей, чем от COVID-19. Соответствующее заявление Онищенко сделал на пресс-конференции НСН, опубликованной на YouTube.

«У нас в год заболевает гриппом где-то от 600 миллионов до 900 миллионов на планете, и умирает от 280 до 600 тысяч человек. Но мы такую бурную реакцию [как на пандемию коронавируса] не даем», — заметил Онищенко.

Специалист также отметил, что эпидемия свиного гриппа A/H1N1 в 2009 году распространилась гораздо быстрее, чем «этот наш с вами горячо любимый коронавирус». Правда, тогда этим гриппом заразились более полутора миллиона человек по всему миру, а умерли — 280 тысяч, передает слава эксперта Lenta.ru.

Статистика, приведенная Онищенко, ведется в крупных странах, в которых проживает более 60% населения Земли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за полгода в мире 6,3 миллиона человек заразились COVID-19.

Таким образом, бывший главный санитарный врач России отметил, что в истории встречаются и другие эпидемии, которые распространяются так же быстро и поражают большее количество человек. Однако до сих пор они не вызывали такой отклик у жителей планеты.

На данный момент в России выявлено 432 277 заболевших коронавирусом. Из них 5 215 человек умерли, 195 957 — выздоровели.