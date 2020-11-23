За минулий рік в Україні сталося 128 сходжень рухомого складу з колії

“Аналіз транспортних подій на залізничному транспорті свідчить про те, що у понад 80% випадків причиною зазначених подій став людський фактор: неуважність, необережність, низький рівень підготовки працівників у сфері безпеки руху та маневрової роботи чи взагалі брак такої підготовки”, – ідеться в документі.

Протягом 2019 року на залізниці сталося 128 сходжень рухомого складу. Про це відомо з тексту пояснювальної записки до проєкту наказу МІУ щодо впровадження нової системи управління безпекою руху.