ТЕМА

За минулий рік в Україні сталося 128 сходжень рухомого складу з колії

23 ноября 2020 | 12:04

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Протягом 2019 року на залізниці сталося 128 сходжень рухомого складу. Про це відомо з тексту пояснювальної записки до проєкту наказу МІУ щодо впровадження нової системи управління безпекою руху.


Зауважено, що понад 80% випадків сходжень рухомого складу сталися під час виконання маневрової роботи. Усього зі 128 випадків сходжень у 2019 році близько 30 сталися на під’їзних коліях.

“Аналіз транспортних подій на залізничному транспорті свідчить про те, що у понад 80% випадків причиною зазначених подій став людський фактор: неуважність, необережність, низький рівень підготовки працівників у сфері безпеки руху та маневрової роботи чи взагалі брак такої підготовки”, – ідеться в документі.

Отсюда



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Джими Хендрикс. photos by Joan Colom
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100