В Україні з'явиться новий лоукостер

24 ноября 2020 | 09:48

В Україні наприкінці 2020 року з'явиться новий лоукостер Bees Airline. Авіакомпанія базуватиметься в аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського (Жуляни). Про це повідомляє Mintrans.

Зазначається, що перевізник вже подав документи для отримання сертифіката експлуатанта і взяв в лізинг перші два Boeing 737-800, які раніше використовувала МАУ. У наступному році компанія планує отримати ще 2 борти, а в 2022 - розширитися до 6 літаків.

Повідомляється, що Bees працюватиме відразу в двох сегментах - як лоукостер і чартерна авіакомпанія. Перші рейси компанія запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт Bees планує на квітень 2021 року, коли компанія почне виконувати регулярні лоукост-рейси.

Ціни на квитки перевізник поки не оголошує.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи, ірландська авіакомпанія Ryanair за підсумками першого півріччя 2020 року зазнав збитків на суму у 411 млн євро через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.