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Игорю Бакаю дали 4 года. Условно. В Москве
27 ноября 2020 | 17:31
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Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК "Нафтогаз Украина" и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Приговор был вынесен накануне, 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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