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Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
28 ноября 2020 | 09:49
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции.
"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, сообщает агентство БелТА.
По словам президента, он никогда не допустит того, чтобы, принимая новую конституцию, "кто-то сфальшивил или потом сфабриковал выборы по новой конституции". "Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - сказал Лукашенко.
Он прокомментировал предложения проводить по партийным спискам выборы в парламент, а соответственно - создавать партии. По мнению Лукашенко, реализация этих инициатив грозит возникновением групп с различными интересами, расколом в обществе. "Все это хорошо, когда ты это у других видишь - партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует - так и будет", - сказал президент.
ТАСС
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