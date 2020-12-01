ТЕМА

Обновленная Молдавия киданула Россию на 7 млрд.долл

01 декабря 2020 | 11:50

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Избранный президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать долг страны за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра.


Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом». «Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить [долг Приднестровья]. Это нечестно, несправедливо», — сказала она. По словам Санду, ситуация с долгом за газ превратилась в большую проблему, которую необходимо решать.

Как стало известно 20 ноября после победы Санду на выборах, новый президент страны не признает долг Кишинева за поставки российского газа в Приднестровье. «Мы никогда не признаем этот долг [за газ]. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила Санду в интервью «Европейской правде».



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

В море красных и синих платков участники праздника Holi в северном Индийском штате Уттар-Прадеш, 14 марта, в Barsana. (K.K. Arora/Reuters)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100