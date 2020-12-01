В Киеве правоохранители выявили подпольный канал международной телефонной связи

01 декабря 2020 | 12:07

Правоохранители разоблачили и заблокировали деятельность незаконного канала передачи международного телефонного трафика, который действовал на территории Киева и Киевской области. Проверяется причастность к его организации сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, в том числе органов СБУ. Об этом сайту "Киеввласть" стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Пресс-служба сообщает, что группа лиц, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, организовала незаконный канал международной телефонной связи трафика в обход международных центров коммутации.

Так, в период с января по июль 2020 года Госцентром радиочастот зарегистрированы факты нахождения входящего трафика голосовой телефонии на телекоммуникационную сеть общего пользования одного из украинских операторов.

“Указанный канал связи является неподконтрольным отечественным операторам связи и органам, осуществляющим государственный надзор за рынком связи”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники приобрели транспортные средства, которые оснастили специальным оборудованием, и каждый день меняли их местоположение.

Во время проведения обысков изъята компьютерная техника с установленным специализированным программным обеспечением, GSM-шлюзы и семь-боксы, около 25 тыс. отработанных сим-карточек мобильных операторов телефонной связи Лайф, ПФ Украины, ЛайкаМобайл, Киевстар, аппаратное сетевое оборудование (роутеры, модемы, серверное оборудование, сетевые платы и т.д.).

Также установлены ІР-адреса серверов, зарегистрированных странах ЕС (Чехия и Нидерланды), изъята бухгалтерская и другая документация по осуществлению незаконной деятельности и дальнейшего вывода в легальный оборот полученных денежных средств.

Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности канала и его возможное использование лицами, причастными к противоправной деятельности формирований “ДНР” и “ЛНР”.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса расследуется сотрудниками Киевской местной прокуратурой № 4 совместно со следователями Днепровского райотдела полиции по материалам СБУ.