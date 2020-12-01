|
В Киеве правоохранители выявили подпольный канал международной телефонной связи
01 декабря 2020 | 12:07
распечатать комментарии [0] добавить в
Правоохранители разоблачили и заблокировали деятельность незаконного канала передачи международного телефонного трафика, который действовал на территории Киева и Киевской области. Проверяется причастность к его организации сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, в том числе органов СБУ. Об этом сайту "Киеввласть" стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.
Пресс-служба сообщает, что группа лиц, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, организовала незаконный канал международной телефонной связи трафика в обход международных центров коммутации.
Так, в период с января по июль 2020 года Госцентром радиочастот зарегистрированы факты нахождения входящего трафика голосовой телефонии на телекоммуникационную сеть общего пользования одного из украинских операторов.
“Указанный канал связи является неподконтрольным отечественным операторам связи и органам, осуществляющим государственный надзор за рынком связи”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники приобрели транспортные средства, которые оснастили специальным оборудованием, и каждый день меняли их местоположение.
Во время проведения обысков изъята компьютерная техника с установленным специализированным программным обеспечением, GSM-шлюзы и семь-боксы, около 25 тыс. отработанных сим-карточек мобильных операторов телефонной связи Лайф, ПФ Украины, ЛайкаМобайл, Киевстар, аппаратное сетевое оборудование (роутеры, модемы, серверное оборудование, сетевые платы и т.д.).
Также установлены ІР-адреса серверов, зарегистрированных странах ЕС (Чехия и Нидерланды), изъята бухгалтерская и другая документация по осуществлению незаконной деятельности и дальнейшего вывода в легальный оборот полученных денежных средств.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса расследуется сотрудниками Киевской местной прокуратурой № 4 совместно со следователями Днепровского райотдела полиции по материалам СБУ.
также читайте
[27.11.2020]
[24.11.2020]
[24.11.2020]
|
по теме
Смерть Марадоны: полиция пришла с обысками к его психиатру
02. 12. 2020 | 09:03
Во вторник, 1 декабря, полиция Буэнос-Айреса пришла с обысками в офис психиатра Агустины Косачов, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни. Косачов лечила известного футболиста совместно с нейрохирургом Леопольдо Луке. Об этом сообщает агентство Infobae.
ГБР возбудило дело против следователей, которые проводили обыски в "Порше Украина"
02. 12. 2020 | 09:00
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело для расследования возможных противоправных действий следователей Национальной полиции в отношении крупного автомобильного импортера "Порше Украина" и его клиентов. Об этом говорится в выписке из ЕРДР, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина. Как следует из выписки, дело возбуждено по признакам служебного подлога и превышения полномочий представителем правоохранительных органов.
Главу "Рошена" намерены засудить за понты на дороге и сбитого велосипедиста
01. 12. 2020 | 11:57
Правоохранительные органы намерены сообщить главой корпорации ”Roshen” Вячеславу Москалевскому о подозрении в нанесении легких телесных повреждений во время ДТП, которое произошло летом в Киевской области. Об этом со ссылкой на спикера полиции области Виталию Грохольскую сообщают “Украинские новости”.
Обновленная Молдавия киданула Россию на 7 млрд.долл
01. 12. 2020 | 11:50
Избранный президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать долг страны за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»