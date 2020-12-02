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Бухой мент в Днепре избил и расстрелял начальника безопасности ресторана

02 декабря 2020 | 17:57

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Инспектору патрульной полиции Днепра сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины), а решением полтавского райсуда полицейского заключили под арест. Правоохранитель является одним из участников конфликта со стрельбой, который на днях возник в одном из развлекательных заведений Днепра между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и работник патрульной полиции. Об этом сообщается на сайте ГБР.


Уточняется, что полицейский вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии большого количества людей, нанесли потерпевшему удары руками и ногами, а после этого осуществили в него несколько выстрелов.

В результате драки работник заведения получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас он находится в медучреждении с многочисленными травмами.

Подозреваемому полицейскому грозит до семи лет лишения свободы.

 



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