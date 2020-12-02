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Глава Укрбуда Мыкытась готов заплатить 50 млн, лишь бы вернуться на волю
02 декабря 2020 | 18:18
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Бывший народный депутат и экс-глава строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии. Общая сумма ущерба была определена на уровне 81,64 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Сообщается, что в этом деле арестовано имущество подозреваемых на более 300 млн гривен, а также взыскан залог в 30 млн гривен за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.
Микитасю и еще семерым фигурантам инкриминируется организация схемы, которая нанесла более 81 млн гривен ущерба Национальной гвардии. Ранее стороны заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части на Печерске. В обмен на земельный участок площадью около 1 гектара в центре Киева Национальная гвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 парковочных мест.
Но в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн гривен меньше стоимости квартир, которые должна была получить НГУ на старте договоренностей.
Напомним, в этом деле фигурирует экс-командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Весной 2019 года он был арестован, но вышел на свободу под залог.
Отметим, с Микитася весной 2020 года взыскали 30 млн гривен залога.
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