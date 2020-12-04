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Кремль считает нецелесообразным признание ЛНР\ДНР

04 декабря 2020 | 14:51

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Российские власти считают нецелесообразными разговоры о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". А позиция Украины якобы усложняет ситуацию с мирным урегулированием на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".


"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей... будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", - заявил Песков.

Отметим, эвентуальные рассуждения в данном случае это те, которые возможны при определенных обстоятельствах.

Сообщается, что таким образом Песков ответил на вопрос о статусе "ЛДНР" в свете прошедшей на этой неделе встречи Совбеза ООН по формуле Аррии, которую бойкотировала Киев, Берлин, Париж и другие сторонники территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Британия, США и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта на востоке Украины

Киев полагает, что Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН.



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