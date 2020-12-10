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1,3 млн. работников получат по 8000 грн за потерю работы на карантине

10 декабря 2020 | 09:03

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Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 13,7 млрд гривен из фонда борьбы с коронавирусом на разовую выплату 8 тыс. гривен работникам предприятий и физическим лицам-предпринимателям в случае утраты дохода из-за карантина.


Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики, передают Українськi Новини.

"Постановлением Кабинета Министров "О выделении средств для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер" предусмотрено выделить средства Минсоцполитики в сумме 13,7 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19 для осуществления выплат Пенсионным фондом", – говорится в сообщении.

Постановление принято с целью реализации инициативы Президента о предоставлении материальной помощи в размере 8 тыс. гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доход из-за карантина.

Кабмин также утвердил порядок предоставления такой помощи.

Помощь могут получить наемные работники, работающие на предприятиях, и физлица–предприниматели, работа которых ограничивается во время карантина.

Для получения помощи застрахованным лицам нужно иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN, подключиться к порталу "Дия" и подать через него заявку до 21 декабря 2020 года включительно.

В сообщении отмечается, что все застрахованные лица, а именно те, за которых уплачен единый взнос в 3-м квартале текущего года и среднемесячный заработок которых не превышал 30 тыс. гривен, получат такую помощь.

Выплата будет проведена Пенсионным фондом через Ощадбанк ориентировочно 24 декабря 2020 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина-2" сообщила, что, по подсчету министерства, такую помощь смогут получить 1,3 млн наемных работников.

Она также сообщила, что Кабмин утвердил перечень ограничиваемых во время карантина видов деятельности, где работники смогут получить помощь.



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