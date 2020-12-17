Тяжелая поступь полицейской реформы: нас будут бить шокером по максимальному прайсу

17 декабря 2020 | 11:46 , Олег Ельцов. ТЕМА

Поучаствовал на радио в обсуждении идеи вооружения полицейских электрошокерами. Есть у них такое настойчивое желание. Моим оппонентом был какой-то советник главы нацполиции, чье имя мне ничего не говорит.

Итак: полиция хочет добавить к множеству спецсредств, которые уже есть на ее вооружении еще и электрошокер. Суть его работы такова: прибор выбрасывает на 7,5 метров две небольшие пики, соединенные с прибором проводами. По проводам, естественно, течет ток. Гражданин получает очень ощутимый электроудар в несколько киловольт, мышцы тела парализует, человек падает и временно теряет возможность двигаться.

Руководство полиции аргументирует необходимость закупки таких аппаратов опасностью, которой подвергаются полицейские со стороны закононепослушных граждан. Мол, бьют их, собаками травят, машинами давят. А иногда просто не исполняют команд патрульных «Стоять! Бояться!» Нарушают граждане, значит будем их бить током. Уже закупается 200 аппаратов, группа полицейских прошла обучение у производителя. В дальнейшем есть планы укомплектовать шокером каждый полицейский экипаж. А это тысячи приборов по цене около 2300 долларов! Всего же таких устройств планируется закупить на сумму 33,5 млн.долларов!

Полицейские оправдываются: каждый, кого вооружат шокером, должен будет испытать его действие на себе. Вона как! В сеть даже выложили запись такого эксперимента на живом полицейском начальнике. На видео крепкий молодой мужчина стоит на толстом борцовском мате, за локти его поддерживают двое подчиненных. Третий «стреляет» в спину дротиками шокера. После поражения начальника аккуратно кладут на мягкий мат. Полежав там без движения, тот поднимается самостоятельно.

Видео порождает непраздные вопросы: будет ли у нарушителей под ногами мягкий мат; патрульные тоже будут поддерживать его за локотки или он рухнет на асфальт как и чем придется; как часто нарушители, угрожающие безопасности полицейских, атакуют их стоя спиной?..

Есть еще вопрос, который особенно волнует медиков: а все ли нарушители так же молоды и здоровы, как полицейский начальник; а будут ли перед применением шокера у них спрашивать справку о состоянии здоровья и отсутствии сердечных заболеваний? Медики после просмотра видео уверенно заявляют, что применение шокера против гражданина с больным сердцем с высокой вероятностью означает его смерть, а при наличии кардиостимулятора буквально гарантирует убийство.

У меня же есть еще несколько дополнительных вопросов иного свойства. Нас убеждают: шокер – намного «полезнее» и безопаснее, чем применение табельного оружия. Минуточку: а чем плохи травматы-резинострелы «Форт», производимые на заводе МВД? Они имеют аналогичное останавливающее действие и, как мне кажется, даже безопаснее для жизни и здоровья, чем электрошокеры. А навыкам рукопашного боя, задержания, сдерживания преступника новых-красивых полицейских не обучали? А мастер-классы по использованию старой доброй резиновой дубинки ПР-73 им не проводили? Почему недостаточная профподготовка полицейских должна компенсироваться предоставлением им дополнительных прав на использования весьма небезопасного спецсредства?

Заметьте: полиция требует расширенных полномочий по использованию этого весьма опасного устройства, вплоть до применения в отношении любого нарушителя Админкодекса…

И еще о бизнесе. Родное МВД с приходом великого реформатора Авакова, при котором граждан начали пытать и насиловать, не отходя от рабочего места, прямо в райуправах, взяло моду закупать массу неоправданно дорогих вещей. Французские вертолеты, японские гибриды… Скажите: вот зачем было усаживать полицейские патрули за руль «Тойота Приус», если у нашей полиции срок службы авто, как у танка в бою? А зачем на смену перебитым «Тойотам» следовало закупать гибриды «Мицубиши аутлендер» от 40 тысяч долларов штука? Что-то поскромнее не подойдет? Ну, хотя бы надеждый «Рено Дастер» с ценником вдвое меньшим? Сейчас вот собираются ежегодно закупать по сотне внедорожников «Шкода Кодьяк» ценой по миллиону за штуку. Знаете для чего? Эти машины будут работать под прикрытием. Без опознавательных знаков полиции патрули станут целыми днями кататься по дорогам и контролировать превышение скорости проезжающих авто. Скажите: а почему внедорожники, а почему по миллиону штука, а почему мощность двигателя не меньше двух литров и почему как обязательное требование - коробка-автомат?!

Кстати, электрошокеры полиция собирается закупать также самые лучшие, самые дорогие – производства США по 2300 долларов штука. Я спросил в эфире у советника министра: а почему такие дорогие – мы самая богатая страна, или у нас полиция столь эффективная, что заслуживает на такие дорогие покупки? Оппонент меня тотчас обвинил в заангажированности, пожаловался, что подобные вопросы-обвинения к бедной полиции лепятся как под копирку, значит их организуют недруги дорогого министра. А по поводу цены, советник безапелляционно заявил: мы и впредь будем покупать все самое лучшее!

Ай маладца, советник! Вот только я не пойму: он так решил, потому что из своего кармана будет все оплачивать? А если не из своего, а из бюджетного, то может стоит сдержать аппетиты и норов, поинтересоваться у налогоплательщиков: готовы ли они потратить эти деньги на очередную безумную затею орлов Авакова?

Из общения в радиоэфире я вынес еще один вывод о нравах и навыках нынешнего руководства МВД и Нацполиции: там не умеют не только проводить реформы и расставлять на должности профессионалов. Они даже советников подбирать не умеют.