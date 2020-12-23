Путин сможет править вечно по закону

23 декабря 2020 | 09:08

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Такое решение комитет принял на заседании во вторник, сообщил ТАСС член комитета Дмитрий Ламейкин.

"Да, уже проголосовали", - отметил Ламейкин в ответ на соответствующий вопрос.

Документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. Положение Конституции РФ, "ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", отмечается в документе.

ТАСС