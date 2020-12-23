Корона британской империи и пиар во время чумы. Почему невежество страшнее Covid-19 23 декабря 2020 | 12:02 , Сергей Ильченко распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Летальность коронавируса сама по себе не дает оснований для паники. Паника возникает из-за кризиса системы управления, не связанного напрямую с пандемией, а также сознательно провоцируется властью, как инструмент контроля и средство для накачки своей популярности. А тем временем на Европу накатила волна вируса-мутанта.

Следом за старым знакомым Covid-19, уже почти родным, на Европу накатила волна вируса-мутанта — исправленной и дополненной версии прошлого года, еще не получившей отдельного названия. Назовем ее для удобства Covid-20 Pro и посмотрим, как развиваются события, и не пытаются ли нас надувать, притом не разово, а в режиме нон-стоп. Итак, следим за новостями и за руками, ловя жуликов на горячем. Предыстория В конце ноября, в Лондоне прошли совместные акции противников карантина и вакцинации, в ходе которых было задержано 60 человек, о чем сообщал Reuters. По мере того, как граждан доставал карантин, и у них стали возникать сомнения в необходимости мер таких масштабов. И с вакциной производители определенно что-то мутят: производство разворачивается медленно, а в СМИ попадает информация о побочных эффектах и странных планах создания гибрида вакцины AZD1222 от британской AstraZeneca с российским "Спутником V". А еще Британию вот-вот накроет жесткий Brexit – выход из ЕС без торгового соглашения (последняя по времени попытка его достичь в минувший уик-енд ожидаемо завершилась фиаско), в связи с чем правительство рекомендует магазинам создать запасы продовольствия, о чем 13 декабря сообщила The Sunday Times. Зыбко и зябко стало на Британских островах, и избиратели все чаще поминают Бориса Джонсона, добавляя к его имени и должности разные прилагательные, все больше на "f". И вдруг — Covid-20 Pro Начиная с 14 декабря британские СМИ сообщали о новой мутации COVID-19, которая распространяется быстрее. Здесь на минуту включаем мозг. Если у нас карантин, дезинфекция, маски и прочее, то у вирусов естественный отбор, и выживают те, кто в силу индивидуальных отличий – да-да, каждый вирус тоже по-своему уникален, легче пролазят в нас через это вот все. Если мы применяем какое-то лекарство, рано или поздно появляется возбудитель болезни, устойчивый к нему. А если маски – маскопроникающий. Но маску носить все равно надо, поскольку чем меньше вирусов попадет в отдельно взятый организм, тем меньше вероятность, что этот организм заболеет. Да, какое-то их число непременно попадет, но, если критический барьер не превышен, то все будет в порядке — для нас. А если превышен – то для вируса, уж кому-то удача непременно улыбнется. И спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Наварро разъяснил по телеканалу Sky News, что, хотя заражение обновленным вирусом происходит легче, но болезнь протекает так же: те же риски и та же смертность и вакцины тоже действуют. Со временем появятся, конечно, и разновидности вируса, на которые старые вакцины действовать не будут, как с гриппом, к которому все привыкли. Он есть, мы болеем, иногда прививаемся, иногда нет, а временами появляются штаммы с высокой летальностью, и даже с очень высокой, как, к примеру, испанка, но это уже редко. Чем летальнее — тем реже. Вирусу нет нужды нас убивать – он паразитирует на живых, и у вируса, который нас не убьет, больше шансов выжить и расширить свой ареал. И то, что заболеваемость пока растет, тоже нормально. Спадать она начнет, когда пространство для размножения вируса станет дискретным, за счет лиц, уже обладающих иммунитетом. Тогда цепочки заражений будут рваться. Конечно, лучше, чтобы не все заболели сразу и чтобы уже были вакцины. То есть, надо беречься, но без фанатизма и паники. Хотя… что там у нас со смертностью? Статистика где? Смертность и статистика А внятной статистики нет! Но, если постараться, кое-что можно разыскать. По Украине, по данным на 19 декабря, за время пандемии заболело 964 448 человек, умерло 16 585. По результатам эпидемиологического моделирования от Киевской школы экономики диагностируется около 30% случаев заболевания COVID-19. Итого, реальное число заболевших порядка 3,3 млн человек. Число же умерших именно от COVID, скорее всего, преувеличено за счет смешанных случаев: COVID плюс сопутствующие заболевания или возраст. Но пусть даже умерших от COVID было 17 тыс. Разделив число умерших на число заболевших, получаем смертность в 0,52%. Это примерно втрое выше, чем от обычного сезонного гриппа, и на уровне его высоколетального штамма, которые иногда случаются. При этом ни грипп, ни другие причины смертности никуда не делись, и эти 0,52% дополнительно нагрузили систему здравоохранения, а она всегда трещит от перегрузки и совершенно не рассчитана на резкие вспышки заболеваний. Такая картина сейчас по всему миру. Человечество расслабилось и забыло, что великие войны, революции и эпидемии всегда начинаются внезапно, и к этому нужно быть готовыми. Ему об этом напомнили. Проверяем наши выводы по другим странам. В США коронавирусом заразились 17,39 млн. человек, умерли 313 тысяч. Предположений о том, какой процент заболеваний в США диагностируется, не найдено. Допустим, хотя это точно не так, что диагностируется 100% случаев COVID-19. Получаем смертность в 1,8%. Это на порядок выше, чем сезонный грипп – и, повторяю, в нагрузку к другим причинам смертности. Можно и проверить, насколько хорошо диагностируется ковид, посмотрев, что со смертностью по другим причинам. Нежданно подросла — часть случаев ковида списывается на другие заболевания. Нежданно уменьшилась — обратная ситуация. Может, кто-то и проводил такие исследования, но в систематизированном виде и в открытом доступе их не видно. Если же подсчитать смертность по Украине без поправки на недиагностированные случаи, в лоб, как мы считали по США, то получим смертность в 1,72%, близкую к американским 1,8%. Похоже на то, что и в США диагностируют примерно треть случаев ковида. Запомним это и пойдем дальше. ВОЗ сообщает: смертность при COVID‑19 колеблется в пределах 3-4%, смертность при сезонном гриппе на уровне до 0,1%. Но формулировки ВОЗ размытые и скользкие. Международные бюрократы явно мухлюют. Больше смертность – шире морда, в том смысле, что больше денег можно попросить и списать. В аппарате ВОЗ неплохие зарплаты, и оправдать их пандемией высоколетального вируса проще, чем низколетального. Смотрим, что пишут французы в исследовании в The Lancet Respiratory Medicine, цитируемом Le Figaro. Уровень смертности среди пациентов с COVID-19 — 16,9%, среди заболевших гриппом — 5,8%. Это очень высокие цифры, но речь идет о тяжелом течении заболеваний, статистика дана по госпитализированным пациентам. Соотношение по сравнению с гриппом тоже 3:1. Но тут вылезает Independent, утверждая, что, по последним данным Управления национальной статистики, смертность от коронавируса в Великобритании в ноябре более чем в восемь раз превышала смертность от гриппа или пневмонии. Однако, если внимательно прочесть всю статью, то виден мухлеж, и даже более наглый, чем в случае с ВОЗ. Всегда ведь можно найти эксперта, который за скромный гонорар или содействие в получении гранта на продолжение своих работ расскажет все, что угодно. Обвинять сэра Дэвида Шпигельхальтера в прямом вранье нет оснований, он лишь жонглирует правдивыми, в принципе, цифрами, и это жонглирование автор статьи, Шон Линтерн, интерпретирует в меру своего понимания. Если попытаться уличить эту парочку в тенденциозной подаче, они спрячутся друг за друга. Причина заказа статьи тоже понятна: Борису Джонсону нужно отвлечь избирателей от неприятных вопрос на тему "а что это у нас с Вами, Борис, Brexit вышел такой кривой?". Итак, смертность от COVID-19 – порядка 3:1 к сезонному гриппу. Отнюдь не мор, грозящий гибелью человечеству, но определенно неприятно. И есть неприятные осложнения (они и при гриппе есть, просто все к ним привыкли). То есть, маску надо носить и руки мыть – и, кстати, привычка носить маску в сезон ОРВИ не повредила бы и без коронавируса, да и привычка мыть руки тоже полезна. И ноги. И шею. И… ну, вы поняли. И наши интересы здесь совпадают с интересами производителей масок и моюще-дезинфицирующих средств. Лучший же способ приучить публику к чему бы то ни было – игра на страхе и сексуальном влечении, но с ковидом страх работает лучше. А вот оснований ставить всю планету на паузу определенно нет. Впрочем, мы это еще обсудим. Как нами манипулируют А теперь внимание: следим за руками и за новостями. Мы помним, что, по имеющимся на данный момент данным, COVID-20 PRO не является более опасным для жизни заболевшего, но заразиться им проще — в частности, он менее привередлив к возрасту и охотнее цепляется к детям — и помним, что переболеть либо вакцинироваться так или иначе должны все или почти все. Кстати, а насколько "проще" заразиться новой версией вируса? Нельзя ли сообщить цифры, или хотя бы критерии оценки? Так, сразу, оказалось нельзя — но зато со среды, 16 декабря, в Лондоне, по инициативе мэра Садика Хана был введен третий уровень карантинных ограничений, поднятый затем до четвертого – максимальное ограничение контактов вне близкого круга. Наконец, в субботу, 19 декабря, Борис Джонсон заявил, что новый штамп коронавируса может быть на 70% более заразным, чем предыдущий. Цифра как основа для конкретного разговора конечно, радует — но что означают "70%" и куда следует прикладывать линейку для установления этого факта? И что значит "может быть"? Джонсон не совсем уверен? В чем именно? Налицо, как видим, недобросовестная манипуляция, выдаваемая за объективную информацию. Пускай боятся — меньше протестовать будут! Затем Daily Mail сообщает, что в воскресенье жители Лондона начали массово покидать столицу Британии "перед введением новых жестких карантинных ограничений в городе". И что, они точно не вернутся до конца этих ограничений? Или в понедельник приедут назад? А это ничего, что жители Лондона еще со времен королевы Виктории стремятся в воскресенье выехать из города? Зато заголовок на тему коронавируса и вызванного именно им массового отъезда горожан отлично комментируется, кликается и продается. Но зачем вообще эта эскалация ограничений, если новая разновидность вируса, как сообщалось, не опаснее старой? Что значит "более заразна"? Очевидно, что для заражения достаточно вдохнуть меньшее число вирусов, оттуда взялась и цифра в 70%. Не рвут же мутировавшие вирусы своими клыками маски в клочья? Значит, надо носить качественные маски и делать это тщательнее, помня, что заболеть теперь проще. Почему нельзя написать толковой инструкции, а нужно сразу вводить запреты? Тем более что смертность невысока, а переболеют, так или иначе, все. Потому что так удобнее властям. А еще запреты проще выдать за действия, поставив их себе в заслугу: видите, мы вводили ограничения! Мы работали! Но это низкое качество административной работы! Качественной работой была бы организация сбалансированных противоэпидемических мероприятий — минимум ущерба и нарушения привычного ритма жизни при максимуме эффекта. Такие меры не рисуются по вдохновению, а тщательно рассчитываются, и методика расчета рационального уровня запретов может и должна быть представлена для оценки и критики. С пояснением, что граждане неизбежно будут заболевать, а примерно один из полусотни умрет, и помешать этому сейчас невозможно. Возможно и желательно лишь растянуть этот процесс во времени, чтобы избежать перегрузки медиков, но тоже в разумных пределах, не нанося слишком большого экономического ущерба. Но нигде такого нет. Игра на страхе перед вирусом превратилась в инструмент политиков-популистов. Она позволяет им: Отвлекать внимание избирателей от своих просчетов

Демонстрировать усердие, правда, не по уму. Но массовый избиратель этого не заметит, поскольку представительская демократия повсеместно выродилась в популистскую охлократию. Уровень же административного управления деградировал настолько, чтобы быть понятным поглупевшей публике. Которая и раньше, признаться, не блистала умом, а сейчас и вовсе пробивает днище за днищем.

Организовывать нападки на конкурентов Вот, кстати, пример. В США, в течение субботы, 19 декабря, коронавирус был обнаружен у 403,4 тысяч человек, что на 159 тысяч, или в полтора раза больше предыдущего антирекорда. За предыдущую неделю этот показатель колебался в пределах 181-244 тысяч человек. Ну и что? В США переболело менее 18 млн человек, до коллективного иммунитета там как до звезд, и заболеваемость должна расти. В отдельные моменты она может давать и резкие скачки, по десяткам причин, и если такое ускорение непродолжительно, то оно не означает ровным счетом ничего. Это и надо объяснять людям: нет никакой катастрофы, смертность невысока, причем вы сами можете снизить ее, можете спасать жизни. Нужно соблюдать меры безопасности — маска, избегание по возможности публичных мест, минимизация в разумных пределах контактов за рамками узкого круга общения. Да, это пока все, что можно сделать. Но нет, не для того наша клюковка росла. А вот для чего: ныне действующий президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter : "нам не нужны локдауны, метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема". Так правильно же написал! У эскалации паники есть две основные причины. Во-первых, голосующий охлос не может и не желает видеть пределы возможного. Он ждет от власти чуда, тем более, что манипуляторы-популисты уже пообещали ему чудеса на выборах, благодаря чему и были избраны. Как следствие, популисты вынуждены изображать бурную деятельность, суча ножками, размахивая ручками, запугивая лохторат ужасными новостями и вводя новые запреты. Просто это единственный доступный им способ прикрыть собственную некомпетентность (на поверку, впрочем, ее изобличающий) — и страховка от бунта. А во-вторых, именно ужасы наилучшим образом продаются в СМИ. Собственно говоря, это все. Истеричные новости — речь о подаче, а не факте — о мутировавшем британском вирусе и волна запретов на воздушные сообщения между континентом и Британией полностью укладываются в эту схему (хотя они также укладываются и в схему непрямого давления на Лондон ввиду очередного срыва соглашения по Брекзиту). Бюрократы на всех уровнях соревнуются друг с другом, симулируя деятельность и нанося дополнительный ущерб при минимальной пользе. Маркетологи используют страхи для подъема продаж. А публика с замиранием сердца глотает очередную порцию ужасов. Что остается вменяемым людям, оказавшимся в этом Бедламе? Сохранять спокойствие и критическое мышление. Проверять любую информацию, благо интернет дает такую возможность. Соблюдать разумные меры безопасности. Сидя дома, не забывать гладить кота, если он есть, а если его нет – то завести и гладить. Коты помогают не пускать в свое сознание чудовищ, порожденных тяжелым сном коллективного разума. Вот, собственно, и все. Доброй ночи – в социальном смысле, и удачи в эти дни всеобщего затмения. "Деловая столица"



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