Мы все умрем! Но это не точно…

24 декабря 2020 | 10:17 , Олег Ельцов. ТЕМА

Итак, по заявлению министра охраны здоровья Максима Степанова смертность от коронавируса в Украине составляет 380 человек на 1 млн. населения. О чем нам говорит эта цифра? Да ни о чем. Это образец классического мошенничества и манипуляции. И вот почему. За все время коронапсихоза инфицирована малая толика украинцев – 1 млн. человек. Заболеваемость нарастает, как это было и в предыдущие годы - при рядовом гриппе. Пока большая часть населения не переболеет и не обзаведется иммунитетом, указывать процент умерших к общему числу живущих не имеет никакой смысловой нагрузки – ведь большинство не болело вовсе и не умирало. Важно число умерших от заболевших. Если кто-то помнит, нас пугали 2, 3, 5 процентами смертности. Реально из миллиона официально заболевших умерли 17535 – это около 1,7%.

Акцентирую внимание: «из официально заболевших». Ведь мы не знаем методики, по которой считали заразившихся КОВИД: министр в эти тайны не посвящает, а журналисты его не спрашивают – это скучная информация, на ней тиражи и рейтинги не сделаешь. А вот нагнетать истерию, рассказывать, что больницы переполнены, больные дерутся смертным боем за доступ к кислороду и совсем-совсем скоро Дворец спорта переоборудуют под госпиталь – это ж совсем другое дело: пипл схавает, будет не отрываясь поглощать весь этот информационный трэш.

Смею предположить, что приводя число инфицированных, министр основывается на данных тестов, которые, как мы знаем, точны примерно на 50%. Если честно, я бы вообще не воспринимал их данные серьезно с такой степенью точности. Но, можем смело увеличивать число заболевших вдвое. Уже имеем смертность меньше 1%.

Но, как показала практика, КОВИД не так страшен, как его малюют ВОЗы и Минздрав. Многие вообще переносят заболевание бессимптомно, многие – много легче, чем сезонный грипп. И очень многие не проходят тесты и прочие томографы. Значит как минимум можем увеличить число инфицированных вдвое-втрое, а уровень смертности, соответственно уменьшить во столько же раз. Итого, получаем актуальный процент смертности от КОВИД близкий к смертности от сезонного гриппа – в районе 0,3%.

Согласитесь – это отнюдь не повод для устройства локдаунов и загона миллионов людей под домашний арест. Это, смею предположить, меньше, чем рост смертности от приостановки плановых операций, от перманентной травли граждан страшилками в СМИ про очередных селебретиз, заразившихся коварным вирусом и почти перенедозаполненными больницами, а также тотальной нехваткой то ли аппаратов искусственной вентиляции легких, то ли кислородных концентраторов, то ли больничных емкостей для закачивания кислорода. Увы, Минздрав не ведет статистику граждан, умерших с перепугу, от обострения сердечных и нервных болезней, вызванных коронапсихозом, а также тех, кто вовремя не получил медпомощь ввиду того, что все хилые силы Минздрава были кинуты на борьбу с вирусом. Но мы-то помним, что при этом люди с иными болезнями не перестали болеть и требовать операций, госпитализаций и прочей медпомощи.

Но, вернемся к нашим баранам, то бишь – чиновникам минздрава и цифрам жертв КОВИД. Итак, имеем смертность в районе 0,3% - это же победа однозначно, если сравнивать с тем, что рассказывает телевизор о ситуации в прочих странах, особенно в Великобритании. Оказывается – не победа, мы - аутсайдеры. По заверениям того же Степанова "Украина находится на 30 месте в Европе по смертности от COVID-19».

Но и это все – манипуляции. Если внимательный читатель обратится к официальной статистике на сайте МОЗ, то там, ожидаемо – очередной развод лохов: много цветных графиков с кучей сваленных в кучу кривых…и никакой ясности. Более того: на официальных графиках просто безграмотно оформленные данные, которые вообще не несут никакого смысла. Например, вместо указания процентов там указывают некие числа меньше единицы. Вероятно, цифры после запятой должны означать проценты, но это лишь мое предположение. Что это за дивные циферки – не разобраться Никакого смысла в представленной ОФИЦИАЛЬНОЙ информации вообще нет.

Если бы составитель графиков писал контрольную девятого класса средней школы, он получил бы твердое «2». А в минздраве такой специалист готовит графики для всей страны, получает зарплату и, возможно, премии. Я не знаю отчего так – то ли от запредельной тупости исполнителей, то ли по злому умыслу руководителей – чтобы обыватель ничего не понял. В любом случае: это очередное свидетельство того, что чиновники от медицины не в состоянии доступно информировать налогоплательщика о теме №1 в стране и мире.

После этого как-то даже неприлично интересоваться: а какова судьба тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, которые словно дурень фантиков нахватали наши и не только политики и чиновники по двойным и тройным ценам за наши деньги? Каков процент их использования? Проскальзывала информация, что порядка 20%. А почему сегодня случилась новая истерия вокруг закупки кислородных концентраторов? Наши медики и чиновники не знали, что они понадобятся наравне с аппаратами ИВЛ? Я уже не стану вспоминать про емкости, в которые закачивают кислород в больницах для подачи его в аппараты ИВЛ. Об этом в Минздраве точно не знали, в чем чиновники признались на девятый месяц психоза… и тут же героически бросились решать очередную проблему жизни и смерти.

Скажите, а за весь этот психоз, ничем не обоснованные запугивания миллионов людей, за запрет среди лета гулять в парках, даже близко подходить к берегам водоемов, за перекрытое метро – кто-то извинился? Кого-то покарали со всей строгостью за некомпетентность, сняли с должности, хотя бы премии лишили?..

Эта всемирная феерическая по своему идиотизму история проявила многое. Она показала, что медицинское сообщество в большей мере – это сборище неучей и шарлатанов. Раньше они все болезни лечили кровопусканием, теперь – никому не нужными ограничениями типа «больше трех не собраться, в парках не гулять». ВОЗ – это фабрика осваивания многомиллиардного бюджета, которая ничего толком не знает, но уверенно раздает рекомендации и пугает, пугает, пугает… Помните, Трамп пригрозил прекратить их финансировать? Ох, как те всполошились, как начали рассказывать на прессухе, что без них все мы помрем и перестанем держать социальную дистанцию…

Политиков жалко. У них нет выбора: или ты поддерживаешь всеобщий кипеш, или ты заранее проиграл. Народ испуган – будь добр: демонстрируй усердие и озабоченность всеми возможными способами. Ну вроде того, как киевские коммунальщики ежеутренне мыли обочины поливалками «от вируса». Кто тут дебил: они? Да нет – мы, потому что на это велись.

Поскольку никто ничего толком не знал и сейчас не знает, но признаваться в этом не собирается, сложно предсказать как станет развиваться ситуация: будет расти заболеваемость аль не будет? Это науке и чиновникам не известно. А вдруг и впрямь это чума 21 века, а ты ее «прозевал», не защитил свой народ, ночами крепко спал?.. Конец тебе как политику – электорат припомнит. Ну а если все это треп и страшилки? Все равно демонстрируй усердие – народ это запомнит: лучше перебдеть.

А еще лучше обратиться к неопровержимым данным, проверить так сказать теорию и страшилки цифрою, то есть статистикой: какова смертность; а в сравнении с иными болезнями; а сопоставить с прошлыми годами – слабо?! Слабо: электорат не оценит. Если большая половина общества не сможет сходу сказать 2\3 – это больше половины или меньше, то вдаваться в дебри анализа и грузить народ цифирью – дело неблагодарное. Можно ведь и в морду получить: ты самый умный, да?! Больше озабоченности в голосе и хмурости на лице – вот это оценят сполна.

А я продолжаю, затаив дыхание, ждать жутких картинок на ТВ с ледовыми аренами, превратившимися в инфекционные госпитали (как в Испании); с переполненными моргами (как в России); вереницами военных грузовиков, вывозящих трупы (как в Бергамо); авианосцами, где все поголовно заразились, но никто не умер (как в США) и военными истребителями, которые разбрасывают с воздуха лепестки роз над инфекционными госпиталями (как в Индии)... Стоп, я кажется забыл про две мегаклиники в китайском Ушане – последнего пристанища пораженных смертельным вирусом! Кстати, вы не в курсе: они работают на полную мощность?

Предвижу, многие поспешат записать меня в расстрельный список ковидодиссидентов. Но я прошу снисхождения и толики терпения. В начале следующего года ждем сравнительную статистику 2019 и 2020 годов: какая гора трупов будет выше и насколько?.. Вот после этого можете приводить свой приговор в исполнение.