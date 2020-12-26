Артем Подольський — юрист з подвійним дном

26 декабря 2020 | 17:44

Завдання юриста передовсім – боронити закон, якою б не була твоя посада та який в тебе бекграунд. Але трапляється, оборонці закону й собі мають не дуже шляхетні стосунки із законом. Знайомтеся: Артем Подольський, представник молодої генерації юристів, керівник київської юридичної фірми “Трастед едвайзерс”. Назва фірми перекладається з англійської як "гідні довіри радники".

Не так давно пан Подольський з упевненістю, на перший погляд, гідною всілякої довіри, коментував справу зі стягнення боргу з голови Київського обласного осередку Федерації кінного спорту України Андрія Білого. І нібито було вирішено стягнути з пана Білого активи у вигляді трьох коней. Це дійство виглядало як рейдерське захоплення із залученням депутатів, правоохоронців, приватних виконавців і судів. Враження таке, що старі добрі 90-і повертаються. А пан Подольський лише втрутився у внутрішні розборки Федерації кінного спорту України.

Але це приказка. А казка полягає в наступному. Адвокат Артем Подольський цього року прагнув посісти теплу посаду в наглядовій раді ПрАТ Харківенергозбут і АТ Харківобленерго. Претендент на подібні посади проходять особливий контроль на предмет відсутності корупційних зв’язків, фінансових зловживань тощо. Здавалося б, діяч, який так сміливо викриває боржників, має сам бути чистим, як сльоза. Тим часом, добродій Подольський виглядає не дуже чистим на руку. Схоже, що гроші до нього заходять не дуже легальним шляхом.

Сайт, який спеціалізується на аналізі статків чиновників і тих, хто претендує на посаду, виявив, що у пана Подольського : “Активи в 10+ разів перевищують доходи. Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини”.

Такі звинувачення занадто серйозні, щоб вірити їм на слово. Тож, можете самі переконатися, подивившись оригінал декларації Артема Подольського. У 11 розділі, де йдеться про доходи, Артем Подольський виглядає зовсім бідаком. Його річна зарплата склала 39250 гривень, плюс приробітки, один з яких складає 3634 гривні і кілька від 140 до 410 гривень. Якщо хтось з добрим серцем дізнається про такі статки нещасного адвоката, то першим бажанням його буде позолотити бідному ручку.

Одначе, розділ 12 виявляє, що адвокат не такий вже й бідний і сам за бажання може позолотити комусь ручку. У цьому розділі зазначено, що він має 425 тисяч доларів США готівкових коштів і 750 тисяч готівки у гривнях. Як при таких мізерних доходах пан Подольський має такі статки? - перше питання, яке виникає після співставлення вищенаведених цифр з його декларації.

Але це ще не все. Розділ 13 декларації шановного адвоката свідчить, що з 15 грудня 2017 року він має позику від фінансової компанії “Маре” у розмірі 7 мільйонів гривень. У декларації нема жодних свідчень про те, що боржник виплачував цей кредит. Важко повірити, що кредитор дав таку величезну суму коштів і забув про неї. Не вимагає ні повернення, ні сплати процентів. Отож, можна припустити, що це та заборгованість, яку викривач чужих заборгованостей не здатен погасити.

Виявляється, ще 22 вересня 2016 року державний реєстратор Яна Пелих Обухівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області зробила запис про обтяження майна директора та засновника адвокатського об’єднання “Трастед едвайзерс” Артема Подольського. Вид обтяження: арешт нерухомого майна, арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

Згідно з законом, обтяження — це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору.

Отже, все майно принципового викривача чужих боргів Артема Подольського де факто перебуває під арештом. Він не має права його відчужувати.

Але й це не все. Згідно з реєстром боржників, у списку присутні ще три боргових зобов’язання Артема Подольського від 6 листопада 2017 року за номером 55056204, від 10 серпня 2018 року за номером 56971714, від 11 березня 2019 року за номером 58572124. А загалом у списку наявні дев’ять боргових справ. Певне, по частині з них Артему Подольському вдалося погасити борги.

З одного боку, він виглядає бідним, як церковна миша, адже не має права на власне майно. З іншого — у нього на рахунку чималі кошти. Тож, на порядку денному питання: як особа з такими мізерними заробітками може мати такі значні статки?

Світло можуть пролити методи діяльності принципового юриста, які зненацька стали відомі у квітні 2016 року. Артем Подольський обслуговував інтереси одеського бізнесмена Івана Лефі. Той свого часу взяв кредит у “Дельтабанку”, який збанкрутував, але бізнесмен не поспішав віддавати позичене. Судові спори велися навколо суми в 11,4 мільйона доларів США. Тоді було оприлюднено листи від Подольського на анонімну адресу.

Лист (Дивіться нижче) свідчить, що хтось комусь передав 100 тисяч доларів США. Листувальники прагнуть з’ясувати , куди поділися 20 тисяч доларів США. Є згадка про 15 000 доларів, які були сплачені за призначення експертизи у справі № 916/2915/15.

І найголовніше: адвокат чекає від когось відповіді по справі СБІ, розгляд якої призначено на 16 грудня 2015. Сума поки невідома, але судячи з електронного листа, може варіюватися від 60 000 до 100 000 доларів США. Дуже схоже, що хтось нагрів на цьому руки.

Хто б це міг бути? Мабуть, Артем Подольський зможе це пояснити, якби його сумлінно розпитали відповідні органи. А самому пану Подольському перш ніж викривати боржників, варто стати перед дзеркалом і уважно подивитися на власну персону.