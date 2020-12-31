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В Украине будут арестовывать за наркопреступления без залога
31 декабря 2020 | 11:14
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В Украине запретили назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий закон сегодня вступил в силу. Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.
Отныне лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса, будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Напомним, парламент одобрил этот законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского во втором чтении в середине декабря.
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