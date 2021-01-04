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На Хмельнитчине у роженицы - 18-й ребенок

04 января 2021 | 08:57

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В Хмельницкой области многодетная мать Светлана Кухарчук родила 18 ребенка, в то время как в Киеве 1 января родилось 42 ребенка. Об этом сообщает Суспільне.


18-е роды имели определенные риски, говорить врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевского.


Новорожденного мальчика, который родился весом 4 кг 100 г, назвали Павликом. У него 9 братьев и 8 сестер. 

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - говорит заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник. 



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