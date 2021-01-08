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Илон Маск стал самым богатым
08 января 2021 | 11:56
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Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Состояние предпринимателя превысило $185 млрд, пишет CNBC.
2020-й был очень успешным для Tesla. Акции компании выросли примерно на 740%. Это повлияло и на состояние Маска. Предприниматель начал 2020 год со «скромным» показателем примерно в $27 млрд. Но в итоге его состояние значительно выросло. Свою роль сыграли и успехи SpaceX. Среди них — первый пилотируемый полет и запуск публичного тестирования интернета Starlink.
Сегодня стало известно, что Илон Маск стал самым богатым человеком мира. По данным CNBC, его состояние превысило $185 млрд. Маск опередил основателя Amazon Джеффа Безоса. Капитал последнего оценивается в примерно $184 млрд. На момент написания статьи Forbes и Bloomberg не обновили рейтинги богатейших людей. Их возглавляет Безос, а Маск — второй.
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