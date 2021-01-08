ТЕМА

В Киеве могут изменить работу метро во время локдауна

08 января 2021 | 15:23

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В Киеве на время действия локдауна, с 8 по 24 января, могут изменить работу метро. В частности, возможно закрытие станций метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Киевского метрополитена.


"С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.



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