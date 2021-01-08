Весь мир мог видеть только фрагмент того, как в 2014 году происходил захват «русским миром» административных зданий на Донбассе в апреле 2014 года, а позже и создания незаконных народных республик. Тогда все происходило при поддержке полностью дискредитировавших себя чиновников «Партии регионов», призывавших Россию в надежде избежать наказания за совершенные преступления, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Но «Американская народная республика» имени Трампа-Путина не состоялась, так как все органы правопорядка действовали в соответствии с законами страны. Они просто выполнили свой долг перед страной.

На Донбассе в апреле 2014 года все могло также закончиться в один день, если бы местные власти и правоохранительная система не предала свою страну, а слабая центральная власть не продолжала верить их лживым заверениям «все будет хорошо», наивно полагая, что они защищают интересы Украины.

В результате захвата здания Капитолия погибло 4 человека и переворот не состоялся, хотя замеченный в толпе штурмующих здание Конгресса «русский мир» призывал американцев действовать «смелее».

Смело и беспрепятственно они могли действовать на Донбассе при бездействии власти. В США правоохранительная система сработала, страна устояла, а организаторы попытки переворота, в скором времени предстанут перед судом.

В мае 2014 года пророссийские силы «Партии регионов» при поддержке российской ДРГ попытались совершить захват власти в Красноармейске. Бойцами добровольческого батальона и части правоохранителей была пресечена эта попытка. При этом погибло 2 человека, пытавшихся нападать на бойцов добробатов.

Но зато остались живыми тысячи мирных жителей. Остались целыми и невредимыми их дома и квартиры. Им не пришлось примкнуть к 2 миллионам беженцев Донбасса, спасавшимся от «русского мира» в других регионах и начинать жизнь фактически заново.

В апреле 2014 года Донецке власть сдала админздания российским ДРГ, бездействовала и всячески им способствовала, поощряя население на поддержку захватчиков украинских территорий. И все донецкие правоохранители, и местная власть не наказаны, и продолжают мирно жить в Украине. Урок не выучен, выводы не сделаны. Значит, все может повториться, но в другом месте и в других масштабах.

В США создать «Американскую народную республику» не получилось. И не могло получиться, так как институты власти и законы действуют, невзирая на личности. А правду об этих событиях и приходе Трампа к власти, возможно, благодаря помощи «друга Владимира», мы еще узнаем.

Но нам нужна правда о событиях в нашей стране не только в 2014 году, но и сейчас, чтобы не стать «народной республикой» в составе соседней империи.

Информационное сопротивление