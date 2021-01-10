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Даниил Гетманцев поблагодарил Джорджа Буша за сравнение Украины с банановой республикой
10 января 2021 | 13:30
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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал штурм здания конгресса в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Не соглашусь с коллегами, упрекающими политический эстеблишмент США, осуждающий захват Капитолия и одновременно одобряющий, и содействующий цветным революциям, в двойных стандартах.
Напротив, запад, как к слову и восток, очень непосредственен в своей честности.
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