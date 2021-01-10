Даниил Гетманцев поблагодарил Джорджа Буша за сравнение Украины с банановой республикой

10 января 2021 | 13:30

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал штурм здания конгресса в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не соглашусь с коллегами, упрекающими политический эстеблишмент США, осуждающий захват Капитолия и одновременно одобряющий, и содействующий цветным революциям, в двойных стандартах.

Напротив, запад, как к слову и восток, очень непосредственен в своей честности.



Да, право, закон, порядок, монополия государства на насилие и цивилизованные демократические процедуры - для развитых и зрелых наций.



Это то, что собственно и делает нацию цивилизованной, предоставляя ей место за столом и уважение в мире.



А для остальных - революции, бунты, мятежи и, простите Бога ради, майданы. Вот это все "право на революцию", уничтожающее собственную экономику, валюту и государственность, которым не применут воспользоваться соседи, отбирая территории - это право, скажем мягко, развивающихся наций, которым развитые нации, испытав на себе многим ранее, тоже часто продолжают пользоваться, но никогда - у себя дома.



Собственно, последние этого абсолютно не скрывают, прямо, спасибо Дж. Бушу младшему, называя первые банановыми республиками.



Поэтому, все честно и правильно. Никаких двойных стандартов", - написал он.