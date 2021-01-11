ТЕМА

"Шамана", штурмовавшего Капитолий, арестовали

11 января 2021 | 09:11

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Людей, которые штурмовали Капитолий, взяли под стражу. Среди арестованных — Джейкоб Энтони Чансли — мужчина в маховой шапке с рогами и раскрашенным лицом, ставший узнаваемым благодаря многочисленным фотографиям, сделанным в день штурма в здании Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.


Чанси и обвиняют в хулиганстве и насильственном проникновении.

Полиция также задержала мужчину из Флориды, который был сфотографирован с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. 36-летний Адам Джонсон обвиняется среди прочего в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.

Также среди обвиняемых есть законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс. Утверждается, что он опубликовал в интернете видео, на котором он стоит возле здания с поклонниками Трампа, а затем входит внутрь.



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