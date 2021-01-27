Назад в будущее. Что сумели предсказать писатели-фантасты 27 января 2021 | 09:21 , Владислав Гирман распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Безусловным рекордсменом является француз Жюль Верн, "создавший" субмарины и космические аппараты еще в XIX веке.

Пророков частенько наделяют некими мистическими, метафизическими силами. Они, мол, и дают им возможность заглянуть в будущее. Однако столь же часто их "пророчества" не сбываются. Либо они столь туманны, что позволяют во весь голос кричать о невероятных способностях всякого рода ванг. То ли дело писатели-фантасты и футуристы, которых нередко тоже возводят в ранг пророков. Хотя сами по себе они не имеют ничего общего с шарлатанами из прошлого, пулеметом выстреливавшими пророчества, опираясь лишь на предрассудки или собственное смутное понимание социальных процессов. В отличие от них "пророчества" писателей-футуристов более конкретны. И чаще сбываются. По той простой причине, что они очень глубоко копают, опираются на необычайно развитое, тренированное воображение, и широту восприятия мира. Вот рецепт "пророчества", которые в итоге сбываются. В прошлом очень многие писатели смогли заглянуть за горизонт, структурировав в своей голове будущее человечества. И, наверное, рекордсменом по количеству сбывшихся предсказанных им изменений и новшеств является французский писатель Жюль Габриэль Верн (1828—1905 гг.), прекрасно разбиравшийся в технологиях своего времени. Говорят, что автор черпал вдохновение в моделях, которые он видел на всемирной выставке 1867 года в Париже, а также в научных знаниях об электричестве и зарядке батарей. К примеру, для своего романа "20 тысяч лье под водой" он, по некоторым данным, черпал вдохновение во всемирной научной выставке, прошедшей в Париже в 1867 г., а также опирался на скудные еще на то время знания об электричестве и батареях. И все же смог предсказать создание подводных лодок на электродвигателях. Субмарины же появились спустя 90 лет. Пусть они и менее роскошные, нежели "Наутилус", но все же невероятно похожи на творение Верна. А в 1865 г. он написал "С Земли на Луну", в котором описал и лунные модули, и ракеты, и космические аппараты с солнечными парусами, и приводнение аппаратов в морях на Земле после перелета. Занятно и то, что в произведении Верна астронавты отправлялись в путь из Флориды, как и их современники. Даже реальный космический аппарат "Аполлон—11", доставивший Армстронга, Олдрина и Колинза на Луну, по признанию NASA, очень похож на верновскую "Колумбию". Отправка настоящих астронавтов NASA к спутнику Земли, как и персонажей романа, происходила во Флориде. Командный модуль космического аппарата NASA назывался «Колумбия» / medium.com А описанный им солнечный парус был создан на самом деле. В 2010 г. Японское агентство аэрокосмических исследований запустило в космос аппарат с таким парусом — IKAROS. Что еще. В "Робуре—завоевателе" (1886 г.) имеется вертолет, в "Замке в Карпатах" (1889 г.) — своего рода голограмма (этот рынок только—только начал появляться); "В 2889 году" — описан фонотелефон, позволяющий передавать изображения на расстоянии, т.е. предсказал такой инструмент как видеоконференция. В 1863 г. Жюль Верн написал роман "Париж в XX веке". Однако он был издан лишь в 1994 г., поскольку тогда издатель счел его слишком мрачным. Дело в том, что Верн очень точно описал общество будущего — менее социализированное, но более технологически развитое. Наряду с социальными изменениями писатель "придумал" лифт, факс, скоростные поезда на магнитах и движимые силой сжатого воздуха (привет, Hyperloop); а также авто с двигателями внутреннего сгорания, небоскребы, электроосвещение, примитивные компьютеры и нечто, напоминающее интернет. В своем романе Верн обещал миру доступное широким массам высшее образование, рост феминизма и расширение пригородов. Пусть Жюль Верн — бесспорный лидер по прозорливости, но его коллеги—писатели из его эпохи (или около того), тоже не ударили в грязь лицом. Взять хотя бы Джонатана Свифта, которого мы все любим за его социальную сатиру о Гулливере, написанную еще в 1726 г. Во время одного из своих путешествий Гулливер очутился на острове Лапута, кишащем учеными. Так вот ученые с подачи Свифта обнаружили на орбите Марса два спутника. Что подтвердилось через 150 лет: в 1877 были открыты Фобос и Деймос. Марс и его спутники Фобос и Деймос, были описаны в "Путешествиях Гулливера" Джонатана Свифта / Depositphotos А автор книги "Франкенштейн, или Современный Прометей" Мэри Шелли (1797—1851), по сути, описала будущий прорыв в медицине — трансплантацию органов. И это в 1818 г., когда ученые лишь предпринимали робки попытки освоить новое направление — реанимацию посредством электричества. В 1888 г. было предсказано массовое использование людьми кредитных карт. Автор идеи — Эдвард Беллами, автор романа "Взгляд назад, 2000—1887". Герой его книги Джулиан Уэст заснул на 113 лет и, проснувшись в 2000 г., среди прочего увидел, что все люди используют для покупки товаров "кредитные" карточки. Банкоматы в научно—фантастической литературе появились несколько позднее, а именно в 1951 г. — в романе еще одного "пророка" Рэя Брэдбери "Пешеход". И там же мы можем найти беспилотные автомобили. В романе "451 градус по Фаренгейту" им описано технофильное общество, где книги вне закона и уничтожаются в массовом порядке. Вместо них у героев Брэдбери есть телевизоры с плоским экраном, портативные аудиоустройства, поразительно похожие на современные беспроводные наушники. Брэдбери до кучи спрогнозировал еще и Facebook. У него это в некотором роде цифровая стена, где между собой могут общаться друзья. Еще один столп Золотого века научной фантастики — это, безусловно, Роберт Хайнлайн. Писатель был невероятно плодовит и полон интересных философских (касательно той же межгалактической политики) и технологических идей. Для некоторых время еще не пришло, а некоторые уже живут полной жизнью. Как, например, механические манипуляторы, управляемые дистанционно, из книги "Уолдо" (1942) об изобретателе с ограниченными физическими возможностями по имени Уолдо Ф. Джонс, который в помощь себе создал механическую руку "Синхронный дублирующий пантограф Уолдо Ф. Джонса". Реальные такие манипуляторы, используемые в атомной промышленности, называются Waldos. В романе "Чужак в чужой стране" (1961 г.) также нашлось место водяной кровати, которые были созданы 10 лет спустя. Также Хайнлайн предрекал прорыв в строительстве, которое сможет решить проблему с нехваткой жилья. Сегодня, как известно, все активнее жилье создается с помощью 3D-печати. А да, еще писатель был уверен, что телефоны будущего будут так малы, что смогут поместиться в женскую сумочку; а также смогут записывать сообщения, отвечать на простые запросы и передавать изображение. Тот, благодаря которому Золотой век научной фантастики и начался, — Хьюго Гернсбек, тоже оставил свой след в истории. Не только как человек, в честь которого названа научно—фантастическая премия Hugo Book Awards, но и как тот, кто смог предсказать использование солнечной энергии. Новая технология, а вместе с ней телевизоры, магнитофоны, космические путешествия, фильмы со звуком, описаны в его романе 1911 г. — "Ральф 124 С 41+" о мире в 2660 г. Заметим, что первые калькуляторы на солнечных батареях появились лишь спустя 60 лет. Термину телевидение (“television”) мы обязаны Хьюго Гернсбеку, который предложил его в 1909 году / quebuenahistoria.blogspot.com Примерно в то же время, точнее — через три года после выхода романа Гернсбека свою книгу издал Герберт Уэллс — "Освобожденный мир". В ней Уэллс предсказал создание супербомбы — атомной. И, как некоторые полагают, он же подал идею доктору Лео Сциларду создать такую бомбу. Хотя на деле атомная бомба Уэллса была не очень похожа на реальную. У него это была "ручная урановая граната", которая взрывалась не сразу, а в зависимости размеры — через день—два, неделю или месяц. Жестокий способ ведения войны, которой вполне подходит по духу к обществу, описанному Джорджем Оруэллом в его знаменитом романе "1984" (написан в 1949 г.). Общество это футуристическое. И абсолютно подневольное. Оруэлл расширил не только такие концепции, как повсеместная цензура и пропаганда, но предрек массовую слежку правительства за всеми. В другой антиутопии, "О дивный новый мир" (1931) пера Олдоса Хаксли, практически все принимали Сому — наркотик, блокировавший восприятие время, успокаивал и дарил радость и беззаботность. Первые антидепрессанты были созданы лишь несколько десятков лет спустя, когда в 1951 г. была обнаружена связь между депрессией и химических веществами в мозге. Но вернемся к "технопророчествам". В этом плане от Жюля Верна не отстает автор "трех законов робототехники" — Айзек Азимов. Чтобы не разбирать каждое произведение отдельно (а написал Азимов немало), просто расскажем о том, каким он видел мир будущего. А это, к примеру, автономные — смарт—кухни, которые смогут варить кофе, поджарить хлеб или омлет. Кофеварками такими мы пользуемся уже давно, а с недавних пор бытовую технику можно программировать через интернет или блютус. Уже разработаны 3D-принтеры, способные "печатать" шоколад, макароны и пиццу. Азимов предсказал машины с автопилотом, а также стремительное развитие связи, в том числе видеосвязи и гаджетов вроде электронных книг. Кстати, о еде. В мире, описанном Клиффордом Саймаком в романе "Что может быть проще времени" (1977), умеют производить искусственное мясо. Правда у Саймака мясо выращивается как растение, а в реальной жизни его выращивают в лаборатории. Над этим сегодня работают немало компаний, в том числе калифорнийская Memphis Meats, сумевшая вырастить мясо курицы и утки в лабораторных условиях. Такое мясо компания хочет продавать на рынке уже в 2021 г. Словосочетание "атомная бомба" употребил писатель Герберт Уэллс в книге «Освобожденный мир». Она вышла в свет в 1913-м году. В реальной жизни бомба была применена в конце Второй Мировой, в 1945-м Описание планшетов же можно найти в книге Артура Кларка "2001: Космическая одиссея" (1968 г.). Помимо своего рода iPada, Кларк уделил немало внимания таким серьезным темам как ядерная война и угроза от искусственного интеллекта, представленного в книге суперкомпьютером HAL 9000. ИИ развивается сегодня сумасшедшими темпами, как и страх перед ним со стороны обывателя. В 1968 г. также был написан антиутопический роман Джона Бруннера "Стенд на Занзибаре" о перенаселенных Соединенных Штатах, жители которых смотрели спутниковое телевидение и ездили на электромобилях, пользовались лазерными принтерами и курили декриминализованную марихуану. Американский писатель Мартин Кэйдин в 1972 г. издал роман "Киборг" о бывшем астронавте Стиве Остине, который потерпел авиакатастрофу, став пилотом. Герой Кэйдина лишился трех конечностей и стал слеп на один глаз, но взамен ученые подарили ему новые ноги, глаз с камерой и бионическую руку. Реальные бионические протезы начали использоваться намного раньше, чем считал Кэйдин — в 2010—2011 гг, а не 2041. Канадец Уильям Гибсон в своем романе "Нейромант" (1984 г.) предсказал существование огромного киберпространства и хакеров. Интернет в его времена уже существовал, но был еще слабо развит (если сравнивать с сегодняшним днем). Гибсон же смог увидеть как раз сеть сегодняшнего дня с терабайтами и терабайтами информации, на которую нашлись свои охотники — хакеры. Уильяма Гибсона можно считать отцом киберпространства. Именно он вдохновил сестер (тогда еще братьев) Вачовски на создание "Матрицы" / кадр из фильма Его роман, ко всему, собрал не только массу премий, но и вдохновил сестер Вачовски на создание фильмов "Матрица". Гибсон — один из армии писателей-фантастов, которые либо предсказали появление тех или иных технологий и концепций, либо по сути поучаствовали в их создании, вдохновив ученых. И, как видим, очень часто в заглядывании за горизонт они опережают возможности реального мира на десятки, а то и сотни лет. Так что многое из книг Хайнлайна или Азимова еще может быть создано в будущем. Пророков частенько наделяют некими мистическими, метафизическими силами. Они, мол, и дают им возможность заглянуть в будущее. Однако столь же часто их "пророчества" не сбываются. Либо они столь туманны, что позволяют во весь голос кричать о невероятных способностях всякого рода ванг. То ли дело писатели-фантасты и футуристы, которых нередко тоже возводят в ранг пророков. Хотя сами по себе они не имеют ничего общего с шарлатанами из прошлого, пулеметом выстреливавшими пророчества, опираясь лишь на предрассудки или собственное смутное понимание социальных процессов. В отличие от них "пророчества" писателей-футуристов более конкретны. И чаще сбываются. По той простой причине, что они очень глубоко копают, опираются на необычайно развитое, тренированное воображение, и широту восприятия мира. Вот рецепт "пророчества", которые в итоге сбываются. В прошлом очень многие писатели смогли заглянуть за горизонт, структурировав в своей голове будущее человечества. И, наверное, рекордсменом по количеству сбывшихся предсказанных им изменений и новшеств является французский писатель Жюль Габриэль Верн (1828—1905 гг.), прекрасно разбиравшийся в технологиях своего времени. Говорят, что автор черпал вдохновение в моделях, которые он видел на всемирной выставке 1867 года в Париже, а также в научных знаниях об электричестве и зарядке батарей. К примеру, для своего романа "20 тысяч лье под водой" он, по некоторым данным, черпал вдохновение во всемирной научной выставке, прошедшей в Париже в 1867 г., а также опирался на скудные еще на то время знания об электричестве и батареях. Реклама на dsnews.ua И все же смог предсказать создание подводных лодок на электродвигателях. Субмарины же появились спустя 90 лет. Пусть они и менее роскошные, нежели "Наутилус", но все же невероятно похожи на творение Верна. А в 1865 г. он написал "С Земли на Луну", в котором описал и лунные модули, и ракеты, и космические аппараты с солнечными парусами, и приводнение аппаратов в морях на Земле после перелета. Занятно и то, что в произведении Верна астронавты отправлялись в путь из Флориды, как и их современники. Даже реальный космический аппарат "Аполлон—11", доставивший Армстронга, Олдрина и Колинза на Луну, по признанию NASA, очень похож на верновскую "Колумбию". Отправка настоящих астронавтов NASA к спутнику Земли, как и персонажей романа, происходила во Флориде. Командный модуль космического аппарата NASA назывался «Колумбия» / medium.com А описанный им солнечный парус был создан на самом деле. В 2010 г. Японское агентство аэрокосмических исследований запустило в космос аппарат с таким парусом — IKAROS. Что еще. В "Робуре—завоевателе" (1886 г.) имеется вертолет, в "Замке в Карпатах" (1889 г.) — своего рода голограмма (этот рынок только—только начал появляться); "В 2889 году" — описан фонотелефон, позволяющий передавать изображения на расстоянии, т.е. предсказал такой инструмент как видеоконференция. В 1863 г. Жюль Верн написал роман "Париж в XX веке". Однако он был издан лишь в 1994 г., поскольку тогда издатель счел его слишком мрачным. Дело в том, что Верн очень точно описал общество будущего — менее социализированное, но более технологически развитое. Наряду с социальными изменениями писатель "придумал" лифт, факс, скоростные поезда на магнитах и движимые силой сжатого воздуха (привет, Hyperloop); а также авто с двигателями внутреннего сгорания, небоскребы, электроосвещение, примитивные компьютеры и нечто, напоминающее интернет. В своем романе Верн обещал миру доступное широким массам высшее образование, рост феминизма и расширение пригородов. Пусть Жюль Верн — бесспорный лидер по прозорливости, но его коллеги—писатели из его эпохи (или около того), тоже не ударили в грязь лицом. Взять хотя бы Джонатана Свифта, которого мы все любим за его социальную сатиру о Гулливере, написанную еще в 1726 г. Во время одного из своих путешествий Гулливер очутился на острове Лапута, кишащем учеными. Так вот ученые с подачи Свифта обнаружили на орбите Марса два спутника. Что подтвердилось через 150 лет: в 1877 были открыты Фобос и Деймос. Марс и его спутники Фобос и Деймос, были описаны в "Путешествиях Гулливера" Джонатана Свифта / Depositphotos А автор книги "Франкенштейн, или Современный Прометей" Мэри Шелли (1797—1851), по сути, описала будущий прорыв в медицине — трансплантацию органов. И это в 1818 г., когда ученые лишь предпринимали робки попытки освоить новое направление — реанимацию посредством электричества. В 1888 г. было предсказано массовое использование людьми кредитных карт. Автор идеи — Эдвард Беллами, автор романа "Взгляд назад, 2000—1887". Герой его книги Джулиан Уэст заснул на 113 лет и, проснувшись в 2000 г., среди прочего увидел, что все люди используют для покупки товаров "кредитные" карточки. Банкоматы в научно—фантастической литературе появились несколько позднее, а именно в 1951 г. — в романе еще одного "пророка" Рэя Брэдбери "Пешеход". И там же мы можем найти беспилотные автомобили. В романе "451 градус по Фаренгейту" им описано технофильное общество, где книги вне закона и уничтожаются в массовом порядке. Вместо них у героев Брэдбери есть телевизоры с плоским экраном, портативные аудиоустройства, поразительно похожие на современные беспроводные наушники. Брэдбери до кучи спрогнозировал еще и Facebook. У него это в некотором роде цифровая стена, где между собой могут общаться друзья. Еще один столп Золотого века научной фантастики — это, безусловно, Роберт Хайнлайн. Писатель был невероятно плодовит и полон интересных философских (касательно той же межгалактической политики) и технологических идей. Для некоторых время еще не пришло, а некоторые уже живут полной жизнью. Как, например, механические манипуляторы, управляемые дистанционно, из книги "Уолдо" (1942) об изобретателе с ограниченными физическими возможностями по имени Уолдо Ф. Джонс, который в помощь себе создал механическую руку "Синхронный дублирующий пантограф Уолдо Ф. Джонса". Реальные такие манипуляторы, используемые в атомной промышленности, называются Waldos. В романе "Чужак в чужой стране" (1961 г.) также нашлось место водяной кровати, которые были созданы 10 лет спустя. Также Хайнлайн предрекал прорыв в строительстве, которое сможет решить проблему с нехваткой жилья. Сегодня, как известно, все активнее жилье создается с помощью 3D-печати. А да, еще писатель был уверен, что телефоны будущего будут так малы, что смогут поместиться в женскую сумочку; а также смогут записывать сообщения, отвечать на простые запросы и передавать изображение. Тот, благодаря которому Золотой век научной фантастики и начался, — Хьюго Гернсбек, тоже оставил свой след в истории. Не только как человек, в честь которого названа научно—фантастическая премия Hugo Book Awards, но и как тот, кто смог предсказать использование солнечной энергии. Новая технология, а вместе с ней телевизоры, магнитофоны, космические путешествия, фильмы со звуком, описаны в его романе 1911 г. — "Ральф 124 С 41+" о мире в 2660 г. Заметим, что первые калькуляторы на солнечных батареях появились лишь спустя 60 лет. Термину телевидение (“television”) мы обязаны Хьюго Гернсбеку, который предложил его в 1909 году / quebuenahistoria.blogspot.com Примерно в то же время, точнее — через три года после выхода романа Гернсбека свою книгу издал Герберт Уэллс — "Освобожденный мир". В ней Уэллс предсказал создание супербомбы — атомной. И, как некоторые полагают, он же подал идею доктору Лео Сциларду создать такую бомбу. Хотя на деле атомная бомба Уэллса была не очень похожа на реальную. У него это была "ручная урановая граната", которая взрывалась не сразу, а в зависимости размеры — через день—два, неделю или месяц. Жестокий способ ведения войны, которой вполне подходит по духу к обществу, описанному Джорджем Оруэллом в его знаменитом романе "1984" (написан в 1949 г.). Общество это футуристическое. И абсолютно подневольное. Оруэлл расширил не только такие концепции, как повсеместная цензура и пропаганда, но предрек массовую слежку правительства за всеми. В другой антиутопии, "О дивный новый мир" (1931) пера Олдоса Хаксли, практически все принимали Сому — наркотик, блокировавший восприятие время, успокаивал и дарил радость и беззаботность. Первые антидепрессанты были созданы лишь несколько десятков лет спустя, когда в 1951 г. была обнаружена связь между депрессией и химических веществами в мозге. Но вернемся к "технопророчествам". В этом плане от Жюля Верна не отстает автор "трех законов робототехники" — Айзек Азимов. Чтобы не разбирать каждое произведение отдельно (а написал Азимов немало), просто расскажем о том, каким он видел мир будущего. А это, к примеру, автономные — смарт—кухни, которые смогут варить кофе, поджарить хлеб или омлет. Кофеварками такими мы пользуемся уже давно, а с недавних пор бытовую технику можно программировать через интернет или блютус. Уже разработаны 3D-принтеры, способные "печатать" шоколад, макароны и пиццу. Азимов предсказал машины с автопилотом, а также стремительное развитие связи, в том числе видеосвязи и гаджетов вроде электронных книг. Кстати, о еде. В мире, описанном Клиффордом Саймаком в романе "Что может быть проще времени" (1977), умеют производить искусственное мясо. Правда у Саймака мясо выращивается как растение, а в реальной жизни его выращивают в лаборатории. Над этим сегодня работают немало компаний, в том числе калифорнийская Memphis Meats, сумевшая вырастить мясо курицы и утки в лабораторных условиях. Такое мясо компания хочет продавать на рынке уже в 2021 г. Словосочетание "атомная бомба" употребил писатель Герберт Уэллс в книге «Освобожденный мир». Она вышла в свет в 1913-м году. В реальной жизни бомба была применена в конце Второй Мировой, в 1945-м Описание планшетов же можно найти в книге Артура Кларка "2001: Космическая одиссея" (1968 г.). Помимо своего рода iPada, Кларк уделил немало внимания таким серьезным темам как ядерная война и угроза от искусственного интеллекта, представленного в книге суперкомпьютером HAL 9000. ИИ развивается сегодня сумасшедшими темпами, как и страх перед ним со стороны обывателя. В 1968 г. также был написан антиутопический роман Джона Бруннера "Стенд на Занзибаре" о перенаселенных Соединенных Штатах, жители которых смотрели спутниковое телевидение и ездили на электромобилях, пользовались лазерными принтерами и курили декриминализованную марихуану. Американский писатель Мартин Кэйдин в 1972 г. издал роман "Киборг" о бывшем астронавте Стиве Остине, который потерпел авиакатастрофу, став пилотом. Герой Кэйдина лишился трех конечностей и стал слеп на один глаз, но взамен ученые подарили ему новые ноги, глаз с камерой и бионическую руку. Реальные бионические протезы начали использоваться намного раньше, чем считал Кэйдин — в 2010—2011 гг, а не 2041. Канадец Уильям Гибсон в своем романе "Нейромант" (1984 г.) предсказал существование огромного киберпространства и хакеров. Интернет в его времена уже существовал, но был еще слабо развит (если сравнивать с сегодняшним днем). Гибсон же смог увидеть как раз сеть сегодняшнего дня с терабайтами и терабайтами информации, на которую нашлись свои охотники — хакеры. Уильяма Гибсона можно считать отцом киберпространства. Именно он вдохновил сестер (тогда еще братьев) Вачовски на создание "Матрицы" / кадр из фильма Его роман, ко всему, собрал не только массу премий, но и вдохновил сестер Вачовски на создание фильмов "Матрица". Гибсон — один из армии писателей-фантастов, которые либо предсказали появление тех или иных технологий и концепций, либо по сути поучаствовали в их создании, вдохновив ученых. И, как видим, очень часто в заглядывании за горизонт они опережают возможности реального мира на десятки, а то и сотни лет. Так что многое из книг Хайнлайна или Азимова еще может быть создано в будущем.



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