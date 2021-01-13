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Все идет к тому, что журналисты скоро не понадобятся
13 января 2021 | 08:55
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Сегодня ИИ совершает революцию в медиа индустрии. Алгоритмы уже научились самостоятельно писать тексты новостных историй или персонализировать информационные рассылки. Но эти примеры - только начало истории.
Xinhua Zhiyun - стартап, основанный Alibaba Group совместно с Xinhua, крупнейшим информационным агентством Китая. Его цель - автоматизировать весь процесс создания новостей и в значительной мере заменить репортеров-людей на алгоритмы и роботов.
За 3 года своего существования, компания разработала ряд продуктов: от робота (на фото выше), который самостоятельно находит и распознает нужного человека, снимает с ним видео и загружает в облачное хранилище, до инструментов автоматической генерации контента.
Например, в случае землетрясения, первый алгоритм делает фактчекинг, второй - находит и отбирает релевантные фото и видео, третий - автоматически генерирует текст новости, четвертый - исправляет стилистику и ошибки.
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