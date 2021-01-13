ТЕМА

Все идет к тому, что журналисты скоро не понадобятся

13 января 2021 | 08:55

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сегодня ИИ совершает революцию в медиа индустрии. Алгоритмы уже научились самостоятельно писать тексты новостных историй или персонализировать информационные рассылки. Но эти примеры - только начало истории.


Xinhua Zhiyun - стартап, основанный Alibaba Group совместно с Xinhua, крупнейшим информационным агентством Китая. Его цель - автоматизировать весь процесс создания новостей и в значительной мере заменить репортеров-людей на алгоритмы и роботов.

За 3 года своего существования, компания разработала ряд продуктов: от робота (на фото выше), который самостоятельно находит и распознает нужного человека, снимает с ним видео и загружает в облачное хранилище, до инструментов автоматической генерации контента.

Например, в случае землетрясения, первый алгоритм делает фактчекинг, второй - находит и отбирает релевантные фото и видео, третий - автоматически генерирует текст новости, четвертый - исправляет стилистику и ошибки.

---
Канал: Big Data Future



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Alessandro Garofalo. После наводнения в Генуе, Италия. 5 ноября 2011
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100