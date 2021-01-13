В Чечне построят мечеть имени Рамзана Кадырова

13 января 2021 | 08:31

В Грозном заложена капсула под строительство мечети, которую назовут именем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Отмечается, что решение присвоить новой мечети имя Кадырова принято «по многочисленным просьбам жителей республики». Сам глава Чечни был против этой идеи, однако соратники, духовенство и общественность убедили его увековечить свое имя в названии мечети.

«Объясняют они это тем, что Кадыров благодаря своим высоким морально-нравственным принципам и безграничному милосердию уже давно заслуживает того, чтобы его имя носила святыня, которая распахнет свои двери для жителей Грозного», — отмечает телерадиокомпания.

Мечеть будет рассчитана на две тысячи прихожан, курировать строительство поручено помощнику главы Чечни Амруди Эдильгириеву.

Ранее «Русская служба Би-би-си» сообщила, что 346 улиц в городах и селах Чечни названы в честь Рамзана Кадырова и его родственников. Больше всего улиц названо в честь отца Кадырова — предыдущего президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. На втором месте по популярности — Рамзан Кадыров. Кроме того, улицы называют в честь его матери и дедушки.

Кадыров руководит регионом после смерти отца, которого убили в 2004 году во время празднования Дня Победы в Грозном. Родственники Кадырова занимают высокопоставленные посты в руководстве Чечни. По подсчетам «Русской службы Би-би-си», в 2018 году из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников республики 30 процентов являлись родственниками Кадырова.